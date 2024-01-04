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    «Панетоликос» возьмет три очка в игре с «Пансерраикосом»

    «Панетоликос» — «Пансерраикос». Прогноз и ставка (к. 2.21) на футбол 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Панетоликос» — «Пансерраикос»
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    «Панетоликос»
    В четверг, 4 января, в 16-м туре греческой Суперлиги «Панетоликос» на своем поле сыграет против «Пансерраикоса». Начало игры намечено на 18:00 по мск. «Панетоликос» — «Пансерраикос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Панетоликос»

    «Панетоликос», который в прошлом сезоне с большим трудом избежал понижения в классе, в текущем первенстве идет пока третьим с конца, имея на счету 11 баллов и на два очка опережает последнее место.

    Коллектив из города Агринион в данном розыгрыше греческой Суперлиги добился всего двух выигрышей за 15 проведенных матчей, пять раз еще сыграл вничью и восемь встреч проиграл.

    В двух своих последних турах «канарейки» расписали мировые дома 2:2 с «АЕКом» и на выезде 0:0 с «Яниной», перед этим они на своем поле разгромили соседа по турнирке «Кифисиас» со счетом 3:0.

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    На своей территории «Панетоликос» в этом чемпионате по два поединка выиграл и проиграл, а также три встречи завершил мировыми исходами.

    «Пансерраикос»

    «Пансерраикос» по итогам прошлого сезона поднялся из первой лиги. И в элите на данный момент идет на строку выше предстоящего противника с 14 очками.

    Клуб из города Серре в данном чемпионате Греции выиграл три поединка из 15 проведенных, пять встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 16 мячей при 28 пропущенных.

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    • К данной же игре «львы» подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписали две мировые и четыре раза уступали. В прошлом туре они на своем поле поделили очки с «АЕКом» 2:2.

    На выезде в этом розыгрыше Суперлиги «Пансерраикос» еще не побеждал. У команды за девять сыгранных встреч три ничьи и шесть поражений.

    «Панетоликос» удачно играет против «Пансерраикоса» и не проигрывает ему вот уже семь игр кряду, выиграв в этот период четыре раза при трех мировых.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Панетоликоса» предлагают — 2.21.

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    На викторию «Пансерраикоса» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.24.

    В данной паре прогнозируем, что победу отпразднует «Панетоликос», так как он неплохо играет против «Пансерраикоса», который к тому же очень слаб на выезде.

    И также еще в этом поединке рекомендуем ставить на обмен голами, ведь обе команды в последнее время немало забивают.

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    «Панетоликос» — «Пансерраикос»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на футбол. «Панетоликос» возьмет три очка в игре с «Пансерраикосом»
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