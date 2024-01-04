«Аделаида Юнайтед» сыграет на своем поле с «Веллингтон Феникс» в рамках 11-го тура чемпионата Австралии. Матч пройдет 4 января, начало — в 11:45 мск. «Аделаида Юнайтед» — «Веллингтон Феникс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аделаида Юнайтед»

Эта команда пока не блещет стабильностью результатов. Нынче она оккупировала скромное 8 место.

А вот с атакой у команды относительный порядок. В 10 матчах австралийского чемпионата забито 20 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аделаида Юнайтед» по всем статьям уступила «Мельбурн Виктори» (0:2).

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Поединки с «Веллингтон Феникс» для команды традиционно проходят продуктивно. Две последних очных встречи были выиграны.

И уж точно хозяева постараются приблизиться к первой шестерке. Да и дать бой действующему лидеру будет отличной мотивацией.

«Веллингтон Феникс»

Нынешний сезон для «Веллингтон Феникс» проходит продуктивно. Команда лидирует в чемпионате, однако плотность в таблице высокая.

Более того, «Веллингтон Феникс» имеет явные проблемы с реализацией. В 10 матчах забито всего лишь 16 мячей, что явно мало для претендента на чемпионство.

В предыдущем туре «Веллингтон Феникс» потерпел поражение. Команда уступила «Сиднею» со счетом 1:3.

Эта коллизия стала для команды лишь второй в чемпионате. Причем в этом самом матче была пропущена почти треть от общего числа голов.

И уж точно «Веллингтон Феникс» будет стремиться вернуться на победный путь. Гости твердо намерены удержаться в лидерах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аделаиды Юнайтед» предлагают — 1.94.

На викторию «Веллингтон Феникс» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.90.

Гости явно постараются сохранить лидерство и заодно реабилитироваться за последнюю неудачу.

Наш прогноз — Победа «Веллингтон Феникс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.59. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.