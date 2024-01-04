«Аделаида Юнайтед»
Эта команда пока не блещет стабильностью результатов. Нынче она оккупировала скромное 8 место.
А вот с атакой у команды относительный порядок. В 10 матчах австралийского чемпионата забито 20 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аделаида Юнайтед» по всем статьям уступила «Мельбурн Виктори» (0:2).
Поединки с «Веллингтон Феникс» для команды традиционно проходят продуктивно. Две последних очных встречи были выиграны.
И уж точно хозяева постараются приблизиться к первой шестерке. Да и дать бой действующему лидеру будет отличной мотивацией.
«Веллингтон Феникс»
Нынешний сезон для «Веллингтон Феникс» проходит продуктивно. Команда лидирует в чемпионате, однако плотность в таблице высокая.
Более того, «Веллингтон Феникс» имеет явные проблемы с реализацией. В 10 матчах забито всего лишь 16 мячей, что явно мало для претендента на чемпионство.
В предыдущем туре «Веллингтон Феникс» потерпел поражение. Команда уступила «Сиднею» со счетом 1:3.
Эта коллизия стала для команды лишь второй в чемпионате. Причем в этом самом матче была пропущена почти треть от общего числа голов.
И уж точно «Веллингтон Феникс» будет стремиться вернуться на победный путь. Гости твердо намерены удержаться в лидерах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аделаиды Юнайтед» предлагают — 1.94.
На викторию «Веллингтон Феникс» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.90.
Гости
Наш прогноз — Победа «Веллингтон Феникс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.59. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.