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    Три зачетных балла для лидера?

    «Аделаида Юнайтед» — «Веллингтон Феникс». Ставка (к. 3.59) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аделаида Юнайтед» — «Веллингтон Феникс»
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    «Веллингтон Феникс»
    «Аделаида Юнайтед» сыграет на своем поле с «Веллингтон Феникс» в рамках 11-го тура чемпионата Австралии. Матч пройдет 4 января, начало — в 11:45 мск. «Аделаида Юнайтед» — «Веллингтон Феникс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аделаида Юнайтед»

    Эта команда пока не блещет стабильностью результатов. Нынче она оккупировала скромное 8 место.

    А вот с атакой у команды относительный порядок. В 10 матчах австралийского чемпионата забито 20 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аделаида Юнайтед» по всем статьям уступила «Мельбурн Виктори» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Веллингтон Феникс» для команды традиционно проходят продуктивно. Две последних очных встречи были выиграны.

    И уж точно хозяева постараются приблизиться к первой шестерке. Да и дать бой действующему лидеру будет отличной мотивацией.

    «Веллингтон Феникс»

    Нынешний сезон для «Веллингтон Феникс» проходит продуктивно. Команда лидирует в чемпионате, однако плотность в таблице высокая.

    Более того, «Веллингтон Феникс» имеет явные проблемы с реализацией. В 10 матчах забито всего лишь 16 мячей, что явно мало для претендента на чемпионство.

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    • В предыдущем туре «Веллингтон Феникс» потерпел поражение. Команда уступила «Сиднею» со счетом 1:3.

    Эта коллизия стала для команды лишь второй в чемпионате. Причем в этом самом матче была пропущена почти треть от общего числа голов.

    И уж точно «Веллингтон Феникс» будет стремиться вернуться на победный путь. Гости твердо намерены удержаться в лидерах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аделаиды Юнайтед» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Веллингтон Феникс» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.90.

    Гости явно постараются сохранить лидерство и заодно реабилитироваться за последнюю неудачу.

    Наш прогноз — Победа «Веллингтон Феникс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.59. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.

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    «Аделаида Юнайтед» — «Веллингтон Феникс»: прогноз, ставка (3.59), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для лидера?
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