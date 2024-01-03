«Видад» Касабланка сыграет на своем поле с «Раджей» Касабланка в рамках 14-го тура чемпионата Марокко. Матч пройдет 3 января, начало — в 18:00 мск. «Видад» Касабланка — «Раджа» Касабланка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Видад» Касабланка

Эта команда привычно борется за самые высокие места. Вот только пока что «Видад» находится на 4 строчке таблицы.

А вот с атакой складывается не очень. Игрокам команды удалось отличиться всего лишь 17 точными выстрелами.

В минувшем туре чемпионата «Видад» Касабланка потерпел неудачу. Команда уступила «Олимпику» Сафи со счетом 1:2.

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Поединки с земляками для «Видада» традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза огорчили друг друга.

И уж точно хозяева постараются подтянуться к группе лидеров. Правда, с победами складывается не так, чтобы очень: всего 7 викторий в 12 матчах.

«Раджа» Касабланка

Этой команде амбиций также не занимать. На текущий момент по очкам она идет вровень с лидером «ФАР Рабат».

Более того, «Раджа» Касабланка еще ни разу не проиграла. Вот только ничьих команда накопила уже 6.

В предыдущем туре «Раджа» Касабланка добыла три очка. Дома команда буквально разнесла оборону «ИР Анже» (6:1).

А вот до того команда не сумела переиграть «Беркан» (1:1). Да и вообще, пора бы ей прибавить в стабильности результатов в матчах с априори более слабыми соперниками.

И уж точно «Раджа» Касабланка не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, последнее дерби с «Видадом» стало для команды победным (1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Видада» Касабланка предлагают — 2.53.

На викторию «Раджи» Касабланка дают — 2.73, ничья оценена — в 2.94.

«Раджа» Касабланка смотрится сильнее соперника , к тому же имеет все шансы выйти в единоличные лидеры чемпионата.

Наш прогноз — Победа «Раджи» Касабланка. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.94.