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    Вырвется ли «Раджа» в лидеры?

    «Видад» Касабланка — «Раджа» Касабланка. Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, чемпионат Марокко, 3 января 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Видад» Касабланка — «Раджа» Касабланка
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    «Раджа» Касабланка
    «Видад» Касабланка сыграет на своем поле с «Раджей» Касабланка в рамках 14-го тура чемпионата Марокко. Матч пройдет 3 января, начало — в 18:00 мск. «Видад» Касабланка — «Раджа» Касабланка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Видад» Касабланка

    Эта команда привычно борется за самые высокие места. Вот только пока что «Видад» находится на 4 строчке таблицы.

    А вот с атакой складывается не очень. Игрокам команды удалось отличиться всего лишь 17 точными выстрелами.

    В минувшем туре чемпионата «Видад» Касабланка потерпел неудачу. Команда уступила «Олимпику» Сафи со счетом 1:2.

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    Поединки с земляками для «Видада» традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза огорчили друг друга.

    И уж точно хозяева постараются подтянуться к группе лидеров. Правда, с победами складывается не так, чтобы очень: всего 7 викторий в 12 матчах.

    «Раджа» Касабланка

    Этой команде амбиций также не занимать. На текущий момент по очкам она идет вровень с лидером «ФАР Рабат».

    Более того, «Раджа» Касабланка еще ни разу не проиграла. Вот только ничьих команда накопила уже 6.

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    • В предыдущем туре «Раджа» Касабланка добыла три очка. Дома команда буквально разнесла оборону «ИР Анже» (6:1).

    А вот до того команда не сумела переиграть «Беркан» (1:1). Да и вообще, пора бы ей прибавить в стабильности результатов в матчах с априори более слабыми соперниками.

    И уж точно «Раджа» Касабланка не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, последнее дерби с «Видадом» стало для команды победным (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Видада» Касабланка предлагают — 2.53.

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    На викторию «Раджи» Касабланка дают — 2.73, ничья оценена — в 2.94.

    «Раджа» Касабланка смотрится сильнее соперника, к тому же имеет все шансы выйти в единоличные лидеры чемпионата.

    Наш прогноз — Победа «Раджи» Касабланка. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.94.

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    «Видад» Касабланка — «Раджа» Касабланка: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на футбол. Вырвется ли «Раджа» в лидеры?
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