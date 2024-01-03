«Видад» Касабланка
Эта команда привычно борется за самые высокие места. Вот только пока что «Видад» находится на 4 строчке таблицы.
А вот с атакой складывается не очень. Игрокам команды удалось отличиться всего лишь 17 точными выстрелами.
В минувшем туре чемпионата «Видад» Касабланка потерпел неудачу. Команда уступила «Олимпику» Сафи со счетом 1:2.
Поединки с земляками для «Видада» традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза огорчили друг друга.
И уж точно хозяева постараются подтянуться к группе лидеров. Правда, с победами складывается не так, чтобы очень: всего 7 викторий в 12 матчах.
«Раджа» Касабланка
Этой команде амбиций также не занимать. На текущий момент по очкам она идет вровень с лидером «ФАР Рабат».
Более того, «Раджа» Касабланка еще ни разу не проиграла. Вот только ничьих команда накопила уже 6.
В предыдущем туре «Раджа» Касабланка добыла три очка. Дома команда буквально разнесла оборону «ИР Анже» (6:1).
А вот до того команда не сумела переиграть «Беркан» (1:1). Да и вообще, пора бы ей прибавить в стабильности результатов в матчах с априори более слабыми соперниками.
И уж точно «Раджа» Касабланка не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, последнее дерби с «Видадом» стало для команды победным (1:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Видада» Касабланка предлагают — 2.53.
На викторию «Раджи» Касабланка дают — 2.73, ничья оценена — в 2.94.
«Раджа» Касабланка
Наш прогноз — Победа «Раджи» Касабланка. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.94.