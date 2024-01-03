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    «ФУС Рабат» добудет три очка

    «Уджда» — «ФУС Рабат». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Марокко, 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уджда» — «ФУС Рабат»
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    «ФУС Рабат»
    «Уджда» сыграет на своем поле с «ФУС Рабат» в рамках 14-го тура чемпионата Марокко. Матч пройдет 3 января, начало — в 20:00 мск. «Уджда» — «ФУС Рабат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Уджда»

    Эта команда ныне демонстрирует достаточно скромные результаты. На текущий момент «Уджда» находится на 12 месте таблицы.

    А вот с атакой складывается не очень. Игрокам команды удалось отличиться всего лишь 11 точными выстрелами в 13 матчах.

    В минувшем туре чемпионата «Уджда» добыла три очка. На выезде она минимально переиграла «Хемис» Земамра.

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    Причем эта виктория стала для команды второй подряд. Эти локальные успехи помогли выбраться из опасной зоны.

    И уж точно хозяева постараются продолжить набор очков. Вот только нужно срочно подтягивать реализацию.

    «ФУС Рабат»

    Этой команде нынешний сезон дается непросто. На текущий момент она занимает 5 место, на 6 очков отставая от лидера.

    Причем «ФУС Рабат» блестяще обороняется. В 13 поединках чемпионата Марокко пропущено всего 8 мячей.

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    • В предыдущем туре «ФУС Рабат» добыл один зачетный балл. Дома команда не сумела переиграть «Юссуфию» Берехид (1:1).

    А вот до того команда сумела переиграть «Хемис» Земамра (2:1). Да и вообще, пора бы ей прибавить в стабильности результатов в матчах с более скромными оппонентами.

    И уж точно «ФУС Рабат» не собирается отсиживаться в тылах. Гости наверняка постараются приблизиться к лидирующей группе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «ФУС Рабат» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Уджди» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.13.

    «ФУС Рабат» смотрится сильнее соперника, который, ко всему прочему, забивает с огромной натугой.

    Наш прогноз — Победа «ФУС Рабат». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.13.

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    «Уджда» — «ФУС Рабат»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на футбол. «ФУС Рабат» добудет три очка
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