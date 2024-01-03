«Уджда»
Эта команда ныне демонстрирует достаточно скромные результаты. На текущий момент «Уджда» находится на 12 месте таблицы.
А вот с атакой складывается не очень. Игрокам команды удалось отличиться всего лишь 11 точными выстрелами в 13 матчах.
В минувшем туре чемпионата «Уджда» добыла три очка. На выезде она минимально переиграла «Хемис» Земамра.
Причем эта виктория стала для команды второй подряд. Эти локальные успехи помогли выбраться из опасной зоны.
И уж точно хозяева постараются продолжить набор очков. Вот только нужно срочно подтягивать реализацию.
«ФУС Рабат»
Этой команде нынешний сезон дается непросто. На текущий момент она занимает 5 место, на 6 очков отставая от лидера.
Причем «ФУС Рабат» блестяще обороняется. В 13 поединках чемпионата Марокко пропущено всего 8 мячей.
В предыдущем туре «ФУС Рабат» добыл один зачетный балл. Дома команда не сумела переиграть «Юссуфию» Берехид (1:1).
А вот до того команда сумела переиграть «Хемис» Земамра (2:1). Да и вообще, пора бы ей прибавить в стабильности результатов в матчах с более скромными оппонентами.
И уж точно «ФУС Рабат» не собирается отсиживаться в тылах. Гости наверняка постараются приблизиться к лидирующей группе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «ФУС Рабат» предлагают — 2.01.
На викторию «Уджди» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.13.
«ФУС Рабат»
Наш прогноз — Победа «ФУС Рабат». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.13.