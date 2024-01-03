«Уджда» сыграет на своем поле с «ФУС Рабат» в рамках 14-го тура чемпионата Марокко. Матч пройдет 3 января, начало — в 20:00 мск. «Уджда» — «ФУС Рабат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Уджда»

Эта команда ныне демонстрирует достаточно скромные результаты. На текущий момент «Уджда» находится на 12 месте таблицы.

А вот с атакой складывается не очень. Игрокам команды удалось отличиться всего лишь 11 точными выстрелами в 13 матчах.

В минувшем туре чемпионата «Уджда» добыла три очка. На выезде она минимально переиграла «Хемис» Земамра.

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Причем эта виктория стала для команды второй подряд. Эти локальные успехи помогли выбраться из опасной зоны.

И уж точно хозяева постараются продолжить набор очков. Вот только нужно срочно подтягивать реализацию.

«ФУС Рабат»

Этой команде нынешний сезон дается непросто. На текущий момент она занимает 5 место, на 6 очков отставая от лидера.

Причем «ФУС Рабат» блестяще обороняется. В 13 поединках чемпионата Марокко пропущено всего 8 мячей.

В предыдущем туре «ФУС Рабат» добыл один зачетный балл. Дома команда не сумела переиграть «Юссуфию» Берехид (1:1).

А вот до того команда сумела переиграть «Хемис» Земамра (2:1). Да и вообще, пора бы ей прибавить в стабильности результатов в матчах с более скромными оппонентами.

И уж точно «ФУС Рабат» не собирается отсиживаться в тылах. Гости наверняка постараются приблизиться к лидирующей группе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «ФУС Рабат» предлагают — 2.01.

На викторию «Уджди» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.13.

«ФУС Рабат» смотрится сильнее соперника , который, ко всему прочему, забивает с огромной натугой.

Наш прогноз — Победа «ФУС Рабат». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.13.