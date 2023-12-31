«Хавадар» сыграет на своем поле с «Эстеглаль Хузестан» в рамках 15-го тура чемпионата Ирана. Матч пройдет 31 декабря, начало — в 14:30 мск. «Хавадар» — «Эстеглаль Хузестан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хавадар»

Эта команда в нынешнем сезоне скромно борется за выживание. «Хавадар» на текущий момент занимает 12 место в таблице.

Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. В 14 поединках чемпионата пропущено 20 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Хавадар» разжился лишь одним баллом. Команда на выезде расписала мировую с «Нассаджи Мазандераном» (2:2).

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Поединки с «Эстеглаль Хузестан» для команды традиционно складываются сложно. Из четырех очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Тем паче, у соперника имеются огромные проблемы с реализацией.

«Эстеглаль Хузестан»

Эта команда нынешний сезон проводит просто ужасающе. Сейчас «Эстеглаль Хузестан» находится на последнем месте турнирной таблицы.

При этом выигрывает команда по большим праздникам. В 14 матчах добыта всего лишь одна виктория.

В минувшем туре команда добыла три очка. Дома «Эстеглаль Хузестан» как раз и добыл свою премьерную викторию в чемпионате, одолев «Мес Рафсанжан» (2:1).

А вот с результативностью у команды не складывается. Забивает она в среднем меньше гола за матч: 10 голов в 14 встречах.

Наверняка «Эстеглаль Хузестан» будет стремиться добыть хотя бы балл. Команда вполне способна прибавить, да и пора бы выбираться со дна таблицы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хавадара» предлагают — 1.87.

На викторию «Эстеглаль Хузестан» дают — 4.11, ничья оценена — в 3.18.

Обе команды явно будут стремиться выбраться из непростой турнирной ситуации, так что будут активно атаковать .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.38.