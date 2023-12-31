«Хавадар»
Эта команда в нынешнем сезоне скромно борется за выживание. «Хавадар» на текущий момент занимает 12 место в таблице.
Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. В 14 поединках чемпионата пропущено 20 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Хавадар» разжился лишь одним баллом. Команда на выезде расписала мировую с «Нассаджи Мазандераном» (2:2).
Поединки с «Эстеглаль Хузестан» для команды традиционно складываются сложно. Из четырех очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Тем паче, у соперника имеются огромные проблемы с реализацией.
«Эстеглаль Хузестан»
Эта команда нынешний сезон проводит просто ужасающе. Сейчас «Эстеглаль Хузестан» находится на последнем месте турнирной таблицы.
При этом выигрывает команда по большим праздникам. В 14 матчах добыта всего лишь одна виктория.
В минувшем туре команда добыла три очка. Дома «Эстеглаль Хузестан» как раз и добыл свою премьерную викторию в чемпионате, одолев «Мес Рафсанжан» (2:1).
А вот с результативностью у команды не складывается. Забивает она в среднем меньше гола за матч: 10 голов в 14 встречах.
Наверняка «Эстеглаль Хузестан» будет стремиться добыть хотя бы балл. Команда вполне способна прибавить, да и пора бы выбираться со дна таблицы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хавадара» предлагают — 1.87.
На викторию «Эстеглаль Хузестан» дают — 4.11, ничья оценена — в 3.18.
Обе команды явно будут стремиться выбраться из непростой турнирной ситуации, так что
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.38.