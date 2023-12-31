«Коннас Ки»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает успешно. «Коннас Ки» на текущий момент занимает 2 место в таблице.
Место в плей-офф уже обеспечено, да и атака выглядит отменно: 58 голов. Да и в 20 матчах добыто 14 побед при 4 поражениях.
В минувшем туре чемпионата «Коннас Ки» добыл три очка. Команда сумела переиграть «Ньютаун» (2:1).
Очные поединки с «Нью-Сэйнтс» для команды традиционно складываются неудачно. Три последних матча были проиграны.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Мотивация обыграть лидера будет зашкаливать за все мыслимые пределы.
«Нью-Сэйнтс»
Эта команда нынешний сезон проводит блестяще. Сейчас «Нью-Сэйнтс» находится на первом месте турнирной таблицы.
Победы штампуются как по расписанию. В 19 матчах команда выиграла 17 раз при двух паритетах. Да и вообще, по игре «Нью-Сэйнтс» смотрится мощно.
В минувшем туре команда добыла три очка. Дома «Нью-Сэйнтс» со счетом 2:1 нанес поражение «Карнарвону».
Причем с реализацией у команды полнейший порядок. В 19 поединках валлийского чемпионата забито уже 62 мяча.
Наверняка «Нью-Сэйнтс» будет стремиться продлить свой победный сериал. Лидер явно начнет встречу максимально агрессивно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нью-Сэйнтс» предлагают — 1.63.
На викторию «Коннас Ки» дают — 4.61, ничья оценена — в 4.10.
Гости явно сильнее соперника, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Нью-Сэйнтс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.29.