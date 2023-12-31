«Коннас Ки» сыграет на своем поле с «Нью-Сэйнтс» в рамках 21-го тура чемпионата Уэльса. Матч пройдет 31 декабря, начало — в 17:30 мск. «Коннас Ки» — «Нью-Сэйнтс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Коннас Ки»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает успешно. «Коннас Ки» на текущий момент занимает 2 место в таблице.

Место в плей-офф уже обеспечено, да и атака выглядит отменно: 58 голов. Да и в 20 матчах добыто 14 побед при 4 поражениях.

В минувшем туре чемпионата «Коннас Ки» добыл три очка. Команда сумела переиграть «Ньютаун» (2:1).

Все прогнозы на футбол

Очные поединки с «Нью-Сэйнтс» для команды традиционно складываются неудачно. Три последних матча были проиграны.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Мотивация обыграть лидера будет зашкаливать за все мыслимые пределы.

«Нью-Сэйнтс»

Эта команда нынешний сезон проводит блестяще. Сейчас «Нью-Сэйнтс» находится на первом месте турнирной таблицы.

Победы штампуются как по расписанию. В 19 матчах команда выиграла 17 раз при двух паритетах. Да и вообще, по игре «Нью-Сэйнтс» смотрится мощно.

В минувшем туре команда добыла три очка. Дома «Нью-Сэйнтс» со счетом 2:1 нанес поражение «Карнарвону».

Причем с реализацией у команды полнейший порядок. В 19 поединках валлийского чемпионата забито уже 62 мяча.

Наверняка «Нью-Сэйнтс» будет стремиться продлить свой победный сериал. Лидер явно начнет встречу максимально агрессивно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нью-Сэйнтс» предлагают — 1.63.

На викторию «Коннас Ки» дают — 4.61, ничья оценена — в 4.10.

Гости явно сильнее соперника, и уж точно начнут поединок с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа «Нью-Сэйнтс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.29.