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    Сумеет ли «Бейтар» добыть три очка?

    «Бейтар» — «Маккаби» Петах-Тиква. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Израиля, 31 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бейтар» — «Маккаби» Петах-Тиква
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    «Бейтар»
    «Бейтар» сыграет на своем поле с «Маккаби» Петах-Тиква в рамках 13-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 31 декабря, начало — в 20:45 мск. «Бейтар» — «Маккаби» Петах-Тиква: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Бейтар»

    Эта команда в нынешнем сезоне ни на что серьезное не претендует. «Бейтар» на текущий момент занимает 11 место в турнирной таблице.

    Главным бичом является слабая атака. В 12 матчах израильского чемпионата забито всего лишь 16 мячей.

    В минувшем туре чемпионата «Бейтар» снова разочаровал результатом. Команда на выезде минимально уступила тельавивскому «Маккаби».

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    А вот до того «Бейтар» расписал мировую в перестрелке с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (4:4). В общем, в обороне имеются явные прорехи.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Тем паче, шансы попасть в топ-6 еще имеются, плюс оборона соперника также небезгрешна.

    «Маккаби» Петах-Тиква

    Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. Сейчас «Маккаби» Петах-Тиква находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от искомой шестой позиции измеряется лишь дополнительными показателями. А вот пропускает команда частенько: 21 гол в 12 матчах.

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    • В минувшем туре команда сумела разжиться тремя баллами. Дома «Маккаби» Петах-Тиква расправился с земляками из «Хапоэля».

    До последней виктории команда проиграла четырежды кряду. Так что в психологическом плане удалось чуть разгрузиться.

    Наверняка «Маккаби» Петах-Тиква будет цепляться за очки. Вот только последняя виктория над «Бейтаром» случилась больше двух лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бейтара» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Маккаби» Петах-Тиква дают — 3.47, ничья оценена — в 3.42.

    Амбициозные хозяева явно постараются улучшить свое турнирное положение, и уж точно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Бейтара». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.91.

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    «Бейтар» — «Маккаби» Петах-Тиква: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Бейтар» добыть три очка?
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