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    «Алюминиум» — «Малаван». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Ирана, 31 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Алюминиум» — «Малаван»
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    «Малаван»
    «Алюминиум» сыграет на своем поле с «Малаваном» в рамках 15-го тура чемпионата Ирана. Матч пройдет 31 декабря, начало — в 14:30 мск. «Алюминиум» — «Малаван»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Алюминиум»

    Эта команда в нынешнем сезоне ни на что серьезное не претендует. «Алюминиум» на текущий момент занимает 8 место в турнирной таблице.

    Главным бичом является слабая атака. В 14 поединках игроки команды отличились всего 11 раз.

    В минувшем туре чемпионата «Алюминиум» добыл три очка. На выезде команда минимально переиграла «Сепахан».

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    Поединки с «Малаваном» для команды традиционно складываются сложно. Из четырех очных встреч соперники по два раза огорчили друг друга.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Тем паче, «Алюминимум» не проигрывал «Малавану» уже 4 года.

    «Малаван»

    Эта команда нынешний сезон проводит ниже своего уровня. Сейчас «Малаван» находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от лидера составляет 8 очков. Да и оборона выглядит относительно монолитно, дав сбой 11 раз в 14 матчах.

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    • В минувшем туре команда добилась лишь ничьей. Дома «Малаван» не сумел переиграть «Трактор-Сази» (0:0).

    А вот с результативностью у команды пока не складывается. В 14 поединках чемпионата игроки «Малавана» отличились только 19 раз.

    Наверняка «Малаван» будет максимально активно атаковать. Гости имеют высокий потенциал, который наверняка постараются реализовать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алюминиума» предлагают — 2.44.

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    На викторию «Малавана» дают — 2.82, ничья оценена — в 2.96.

    Обе команды явно постараются улучшить свое турнирное положение, и уж точно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.46.

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    «Алюминиум» — «Малаван»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на футбол. Голевой бартер обеспечен?!
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