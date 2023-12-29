В 10-м туре чемпионата Австралии «ФК Сидней» примет «Веллингтон Феникс». Встреча команд состоится на «Сидней Стэдиум» 29 декабря. Начало в 11:45 мск. «Сидней» — «Веллингтон Феникс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сидней»

Старт сезона для команды выдался неудачным. С момент начала турнира хозяева сыграли 9 матчей и смогли выиграть только 3 из них. При этом клуб потерпел 6 поражений.

Стоит отметить, что «Сидней» — одна из двух команд лиги на данный момент, у которой нет ни одной ничьи.

Декабрь «небесно-голубые» начали с победы над «Перт Глори». После они проиграли всухую «Макартуру» 0:2 и «Мельбурн Виктори» 0:3. В прошлом туре они дома выиграли у «Вестерн Юнайтед» 4:2.

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В турнирной таблице «Сидней» занимает 10-е место. За 9 туров клуб набрал 9 очков, забил 12 и пропустил 18 мячей.

«Веллингтон Феникс»

«Фениксы» являются лидером турнира. На их счету 20 набранных очков. Поражений в этом сезоне избежать не удалось, но оно было всего одно.

В активе «Веллингтона» 6 побед и 2 ничьи. Клуб являются самым малопропускающим в лиге с 7 мячами на счету. При этом он не является самым результативным, но в недавних матчах сумел одержать пару уверенных побед.

18 декабря команда разгромила «Макартур» 3:0 и обыграла «ВС Уондерерс» 2:0. До этой победной серии «Веллингтон» потерпел домашнее фиаско от «Ньюкасл Джетс» со счетом 0:3.

На выезде гости не проигрывают уже 4 матча подряд, 2 из которых закончились победой и еще 2 — вничью.

Прогноз и ставка

Ставки на основные исходы принимаются с котировкой 1.85 и 3.95 соответственно. Так что «Сидней» выступает в роли фаворита. На ничью можно поставить за 4.10.

«Веллингтон» выиграл только 1 матч из 5 в гостях у «Сиднея». В остальных 4 случаях было поражение. Возможно, поэтому гости выступают в роли андердога. Однако на данный момент они имеют серию из двух побед, они выиграли у «Сиднея» два раза подряд.

С учетом вышеперечисленного стоит поставить на двойной шанс у гостей. Коэффициент составляет 1.95.