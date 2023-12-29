ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ВаранВаран и еще пять игроков, которые помогут «Реалу» решить кадровые проблемы Ислам Махачев5 нестандартных соперников для Ислама Махачева «МЮ» — «Астон Вилла»Камбэк для Рэтклиффа. Гарначо и Хёйлунн помогли «МЮ» открыть новую эру драматической победой
  • 21:59
    • СКА всухую обыграл ЦСКА в Москве
  • 21:50
    • Нкунку выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ с «Кристал Пэлас»
  • 19:36
    • Суперкубок России может быть реформирован
  • 19:05
    • В РПЛ заявили, что перехода на систему «весна-осень» в ближайшее время не будет
  • 18:19
    • Джокович: Надеюсь, моя карьера будет продолжаться до 40 лет, а, может быть, и после
  • 17:59
    • Жафяров пополнил состав «Авангарда» в результате трехстороннего обмена
  • 16:04
    • «Амур» вновь обыграл «Нефтехимик», у Хохлачева — гол и ассист
    Все новости спорта

    «Веллингтон» несправедливо считают андердогом

    «Сидней» — «Веллингтон Феникс». Ставки (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Австралии 29 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сидней» — «Веллингтон Феникс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Веллингтона»
    В 10-м туре чемпионата Австралии «ФК Сидней» примет «Веллингтон Феникс». Встреча команд состоится на «Сидней Стэдиум» 29 декабря. Начало в 11:45 мск. «Сидней» — «Веллингтон Феникс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сидней»

    Старт сезона для команды выдался неудачным. С момент начала турнира хозяева сыграли 9 матчей и смогли выиграть только 3 из них. При этом клуб потерпел 6 поражений.

    Стоит отметить, что «Сидней» — одна из двух команд лиги на данный момент, у которой нет ни одной ничьи.

    Декабрь «небесно-голубые» начали с победы над «Перт Глори». После они проиграли всухую «Макартуру» 0:2 и «Мельбурн Виктори» 0:3. В прошлом туре они дома выиграли у «Вестерн Юнайтед» 4:2.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице «Сидней» занимает 10-е место. За 9 туров клуб набрал 9 очков, забил 12 и пропустил 18 мячей.

    «Веллингтон Феникс»

    «Фениксы» являются лидером турнира. На их счету 20 набранных очков. Поражений в этом сезоне избежать не удалось, но оно было всего одно.

    В активе «Веллингтона» 6 побед и 2 ничьи. Клуб являются самым малопропускающим в лиге с 7 мячами на счету. При этом он не является самым результативным, но в недавних матчах сумел одержать пару уверенных побед.

  • Выход из тупика или новый виток хаоса? Чем обернется для «МЮ» сделка с Рэтклиффом
  • Объясняем, что означают инвестиции INEOS для «Манчестер Юнайтед»
  • Вчера

    • 18 декабря команда разгромила «Макартур» 3:0 и обыграла «ВС Уондерерс» 2:0. До этой победной серии «Веллингтон» потерпел домашнее фиаско от «Ньюкасл Джетс» со счетом 0:3.

    На выезде гости не проигрывают уже 4 матча подряд, 2 из которых закончились победой и еще 2 — вничью.

    Прогноз и ставка

    Ставки на основные исходы принимаются с котировкой 1.85 и 3.95 соответственно. Так что «Сидней» выступает в роли фаворита. На ничью можно поставить за 4.10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Веллингтон» выиграл только 1 матч из 5 в гостях у «Сиднея». В остальных 4 случаях было поражение. Возможно, поэтому гости выступают в роли андердога. Однако на данный момент они имеют серию из двух побед, они выиграли у «Сиднея» два раза подряд.

    С учетом вышеперечисленного стоит поставить на двойной шанс у гостей. Коэффициент составляет 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Бейтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брентфорд — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Абердин — Мазеруэлл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ливингстон — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Андерлехт — Серкль-Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сент-Миррен — Килмарнок
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Мехелен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Росс Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хиберниан — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  5.18
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Орландо — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сидней» — «Веллингтон Феникс»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. «Веллингтон» несправедливо считают андердогом
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры