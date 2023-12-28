ПерерывМанчестер Юнайтед — Астон ВиллаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Онлайн «Манчестер Сити» — лучшая команда 2023 годаТребл «Ман Сити», Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий года Джим РэтклиффВыход из тупика или новый виток хаоса? Чем обернется для «МЮ» сделка с Рэтклиффом
  • 22:26
    • «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Бернли»
  • 21:39
    • Минское «Динамо» уступило дома «Автомобилисту»
  • 21:31
    • Гол Ильи Ковальчука не помог «Спартаку» обыграть «Торпедо»
  • 20:07
    • «Лада» разгромила «Металлург»
  • 23:34
    • Дубли Роналду и Мане позволили «Аль-Насру» победить «Аль-Иттихад»
  • 22:58
    • Оуэн: Беллингем не станет лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза
  • 21:57
    • «Сочи» проиграл на своем льду «Адмиралу»
    Все новости спорта

    Паритета не избежать?!

    «Прачуап» — «Бурирам Юнайтед». Ставка (к. 3.62) и прогноз на футбол, чемпионат Таиланда, 28 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Прачуап» — «Бурирам Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Прачуап»
    «Прачуап» сыграет на своем поле с «Бурирам Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Таиланда. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 14:00 мск. «Прачуап» — «Бурирам Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Прачуап»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит просто ужасно. Сейчас она находится на самом дне турнирной таблицы.

    Отставание от спасительной 13 позиции составляет 6 очков. Да и вообще, выиграла команда всего в двух матчах из 14.

    В минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Прачуап» дал бой «Чианграй Юнайтед» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Причем до того «Прачуап» дважды кряду победил. Дела идут на лад, но нужно срочно выбираться со дна.

    В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. «Прачуап» мотивирован выбраться из опасной зоны.

    «Бурирам Юнайтед»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. Сейчас «Бурирам Юнайтед» находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Вот только с реализацией не все так позитивно. В 13 поединках чемпионата Таиланда игроки «Бурирам Юнайтед» забили 23 мяча.

  • 10 главных неудачников 2023 года
  • Кто провалился больше в уходящем году?
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела успешно. «Бурирам Юнайтед» учинил разгром «Утхай Тхани» (4:0).

    Да и вообще, команда проиграла лишь в одном матче чемпионата. Зато с ничьими зачастила: 6 паритетов.

    Наверняка «Бурирам Юнайтед» будет действовать первым номером. Плюс ко всему, гости имеют относительно надежные тылы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бурирам Юнайтед» предлагают — 1.93.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Прачуапа» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.62.

    «Прачуап» сейчас находится на подъеме, и явно будет стремиться добыть как минимум балл.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.62. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Вашингтон — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Чикаго — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Хьюстон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Портленд — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Небитчи — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Смуха — Тала Аль-Джаиш
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Стандард — Сент-Трейден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Маккаби Бней-Рейне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Бейтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Прачуап» — «Бурирам Юнайтед»: прогноз, ставка (3.62), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на футбол. Паритета не избежать?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры