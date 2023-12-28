«Прачуап» сыграет на своем поле с «Бурирам Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Таиланда. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 14:00 мск. «Прачуап» — «Бурирам Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Прачуап»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит просто ужасно. Сейчас она находится на самом дне турнирной таблицы.

Отставание от спасительной 13 позиции составляет 6 очков. Да и вообще, выиграла команда всего в двух матчах из 14.

В минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Прачуап» дал бой «Чианграй Юнайтед» (1:1).

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Причем до того «Прачуап» дважды кряду победил. Дела идут на лад, но нужно срочно выбираться со дна.

В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. «Прачуап» мотивирован выбраться из опасной зоны.

«Бурирам Юнайтед»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. Сейчас «Бурирам Юнайтед» находится на 4 месте турнирной таблицы.

Вот только с реализацией не все так позитивно. В 13 поединках чемпионата Таиланда игроки «Бурирам Юнайтед» забили 23 мяча.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Бурирам Юнайтед» учинил разгром «Утхай Тхани» (4:0).

Да и вообще, команда проиграла лишь в одном матче чемпионата. Зато с ничьими зачастила: 6 паритетов.

Наверняка «Бурирам Юнайтед» будет действовать первым номером. Плюс ко всему, гости имеют относительно надежные тылы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бурирам Юнайтед» предлагают — 1.93.

На викторию «Прачуапа» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.62.

«Прачуап» сейчас находится на подъеме , и явно будет стремиться добыть как минимум балл.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.62. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.93.