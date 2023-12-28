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    «Мумбаи Сити» добудет легкую победу

    «Мумбаи Сити» — «Ченнаин». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Индии, 28 декабря 2023 года

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    «Мумбаи Сити»
    «Мумбаи Сити» сыграет на своем поле с «Ченнаином» в рамках 12-го тура чемпионата Индии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 17:30 мск. «Мумбаи Сити» — «Ченнаин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Мумбаи Сити»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь выгодно. Сейчас она находится на скромном для себя 4 месте турнирной таблицы.

    Отставание от лидера составляет 4 очка. Да и вообще, побороться за чемпионство вряд ли получится.

    В минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Мумбаи Сити» уступил «Керале Бластерс» (0:2).

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    Причем эта коллизия стала для «Мумбаи Сити» первой в нынешнем чемпионате. Да и с ничьими она зачастила, расписав уже 4 паритета.

    В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. «Мумбаи Сити» мотивирован подтянуться поближе к лидеру.

    «Ченнаин»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. Сейчас «Ченнаин» находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Вот только с надежностью тылов имеются проблемы. В 11 поединках чемпионата Индии в воротах «Ченнаина» побывало уже 19 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ченнаин» с минимальным счетом уступил «Пенджабу».

    А вот до того команда сумела переиграть «Бангалор» (2:0). Впрочем, 5 поражений в 11 матчах явно многовато для претендента на высокие места.

    Наверняка «Ченнаин» будет действовать вторым номером. Гости постараются зацепиться за турнирные баллы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мумбаи Сити» предлагают — 1.49.

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    На викторию «Ченнаина» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.60.

    «Мумбаи Сити» явно сильнее соперника, и уж точно постарается подтянуться к группе лидеров.

    Наш прогноз — Фора «Мумбаи Сити» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.29.

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    «Мумбаи Сити» — «Ченнаин»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на футбол. «Мумбаи Сити» добудет легкую победу
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