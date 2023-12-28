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    «Бангкок Юнайтед» оперативно разберется с «Чонбури»

    «Чонбури» — «Бангкок Юнайтед». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Таиланда, 28 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чонбури» — «Бангкок Юнайтед»
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    «Бангкок Юнайтед»
    «Чонбури» сыграет на своем поле с «Бангкок Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Таиланда. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 15:00 мск. «Чонбури» — «Бангкок Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Чонбури»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. Сейчас она находится на предпоследней строчке турнирной таблицы.

    Отставание от спасительного 15 места составляет 3 очка. Да и атака проседает, отличившись всего 16 раз в 14 поединках.

    В минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Чонбури» в родных стенах нанес поражение «Муангтонг Юнайтед» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Бангкок Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны три при двух ничьих.

    В этом поединке хозяева будут максимально сосредоточены на обороне. А эта самая оборона частенько дает сбои…

    «Бангкок Юнайтед»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает блестяще. Сейчас «Бангкок Юнайтед» уверенно лидирует в чемпионате Таиланда.

    В 13 поединках команда добыла 10 побед при трех паритетах. Да и в свои ворота пропущено всего лишь 6 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бангкок Юнайтед» расписал мировую с «Полис Теро» (1:1).

    Досадная потеря очков никак не повлияет на лидера. Команда максимально заряжена на феерию в чемпионате.

    Наверняка «Бангкок Юнайтед» будет действовать с позиции силы. Плюс ко всему, гости намерены реабилитироваться за последний прокол.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бангкок Юнайтед» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Чонбури» дают — 3.63, ничья оценена — в 3.65.

    Гости по всем параметрам уверенно лидируют, и явно будут атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Бангкок Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.

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    «Чонбури» — «Бангкок Юнайтед»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на футбол. «Бангкок Юнайтед» оперативно разберется с «Чонбури»
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