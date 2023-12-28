«Чонбури»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. Сейчас она находится на предпоследней строчке турнирной таблицы.
Отставание от спасительного 15 места составляет 3 очка. Да и атака проседает, отличившись всего 16 раз в 14 поединках.
В минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Чонбури» в родных стенах нанес поражение «Муангтонг Юнайтед» (2:1).
Поединки с «Бангкок Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны три при двух ничьих.
В этом поединке хозяева будут максимально сосредоточены на обороне. А эта самая оборона частенько дает сбои…
«Бангкок Юнайтед»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает блестяще. Сейчас «Бангкок Юнайтед» уверенно лидирует в чемпионате Таиланда.
В 13 поединках команда добыла 10 побед при трех паритетах. Да и в свои ворота пропущено всего лишь 6 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бангкок Юнайтед» расписал мировую с «Полис Теро» (1:1).
Досадная потеря очков никак не повлияет на лидера. Команда максимально заряжена на феерию в чемпионате.
Наверняка «Бангкок Юнайтед» будет действовать с позиции силы. Плюс ко всему, гости намерены реабилитироваться за последний прокол.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бангкок Юнайтед» предлагают — 1.90.
На викторию «Чонбури» дают — 3.63, ничья оценена — в 3.65.
Гости по всем параметрам уверенно лидируют, и явно
Наш прогноз — Победа «Бангкок Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.