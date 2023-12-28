«Чонбури» сыграет на своем поле с «Бангкок Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Таиланда. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 15:00 мск. «Чонбури» — «Бангкок Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Чонбури»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. Сейчас она находится на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Отставание от спасительного 15 места составляет 3 очка. Да и атака проседает, отличившись всего 16 раз в 14 поединках.

В минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Чонбури» в родных стенах нанес поражение «Муангтонг Юнайтед» (2:1).

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Бангкок Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны три при двух ничьих.

В этом поединке хозяева будут максимально сосредоточены на обороне. А эта самая оборона частенько дает сбои…

«Бангкок Юнайтед»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает блестяще. Сейчас «Бангкок Юнайтед» уверенно лидирует в чемпионате Таиланда.

В 13 поединках команда добыла 10 побед при трех паритетах. Да и в свои ворота пропущено всего лишь 6 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бангкок Юнайтед» расписал мировую с «Полис Теро» (1:1).

Досадная потеря очков никак не повлияет на лидера. Команда максимально заряжена на феерию в чемпионате.

Наверняка «Бангкок Юнайтед» будет действовать с позиции силы. Плюс ко всему, гости намерены реабилитироваться за последний прокол.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бангкок Юнайтед» предлагают — 1.90.

На викторию «Чонбури» дают — 3.63, ничья оценена — в 3.65.

Гости по всем параметрам уверенно лидируют, и явно будут атаковать с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Бангкок Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.