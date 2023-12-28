«Бангкок Гласс» сыграет на своем поле с «Чианграй Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Таиланда. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 15:00 мск. «Бангкок Гласс» — «Чианграй Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бангкок Гласс»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Сейчас она находится на третьей строчке турнирной таблицы.

Отставание от лидера измеряется пятью очками. Да и очки в чемпионате команда теряет чересчур уж часто.

В минувшем туре чемпионата команда не смогла добыть очки. «Бангкок Гласс» в родных стенах уступил «Накхонпатхому» (1:2).

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Поединки с «Чианграй Юнайтед» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч выиграно две при трех поражениях.

В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Тем паче, соперник не столь мощно выглядит в атаке.

«Чианграй Юнайтед»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. Сейчас «Чианграй Юнайтед» находится на 5 месте турнирной таблицы.

Вот только с реализацией не все так позитивно. В 14 матчах чемпионата Таиланда забито всего 16 мячей.

Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Чианграй Юнайтед» расписал мировую с «Прачуапом» (1:1).

А вот оборона команды выглядит относительно прилично. В среднем она дает результативный сбой один раз за матч.

Наверняка «Чианграй Юнайтед» будет действовать вторым номером. Плюс ко всему, гости вполне способны прибавить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бангкок Гласса» предлагают — 1.49.

На викторию «Чианграй Юнайтед» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.20.

«Бангкок Гласс» в случае победы может подняться на второе место, и явно будет атаковать с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Бангкок Гласс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.71.