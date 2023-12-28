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    «Чианграй Юнайтед» начнет встречу неудачно

    «Бангкок Гласс» — «Чианграй Юнайтед». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Таиланда, 28 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бангкок Гласс» — «Чианграй Юнайтед»
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    «Чианграй Юнайтед»
    «Бангкок Гласс» сыграет на своем поле с «Чианграй Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Таиланда. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 15:00 мск. «Бангкок Гласс» — «Чианграй Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Бангкок Гласс»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Сейчас она находится на третьей строчке турнирной таблицы.

    Отставание от лидера измеряется пятью очками. Да и очки в чемпионате команда теряет чересчур уж часто.

    В минувшем туре чемпионата команда не смогла добыть очки. «Бангкок Гласс» в родных стенах уступил «Накхонпатхому» (1:2).

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    Поединки с «Чианграй Юнайтед» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч выиграно две при трех поражениях.

    В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Тем паче, соперник не столь мощно выглядит в атаке.

    «Чианграй Юнайтед»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. Сейчас «Чианграй Юнайтед» находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Вот только с реализацией не все так позитивно. В 14 матчах чемпионата Таиланда забито всего 16 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Чианграй Юнайтед» расписал мировую с «Прачуапом» (1:1).

    А вот оборона команды выглядит относительно прилично. В среднем она дает результативный сбой один раз за матч.

    Наверняка «Чианграй Юнайтед» будет действовать вторым номером. Плюс ко всему, гости вполне способны прибавить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бангкок Гласса» предлагают — 1.49.

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    На викторию «Чианграй Юнайтед» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.20.

    «Бангкок Гласс» в случае победы может подняться на второе место, и явно будет атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Бангкок Гласс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.71.

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    «Бангкок Гласс» — «Чианграй Юнайтед»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на футбол. «Чианграй Юнайтед» начнет встречу неудачно
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