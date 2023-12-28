«Бангкок Гласс»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Сейчас она находится на третьей строчке турнирной таблицы.
Отставание от лидера измеряется пятью очками. Да и очки в чемпионате команда теряет чересчур уж часто.
В минувшем туре чемпионата команда не смогла добыть очки. «Бангкок Гласс» в родных стенах уступил «Накхонпатхому» (1:2).
Поединки с «Чианграй Юнайтед» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч выиграно две при трех поражениях.
В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Тем паче, соперник не столь мощно выглядит в атаке.
«Чианграй Юнайтед»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. Сейчас «Чианграй Юнайтед» находится на 5 месте турнирной таблицы.
Вот только с реализацией не все так позитивно. В 14 матчах чемпионата Таиланда забито всего 16 мячей.
Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Чианграй Юнайтед» расписал мировую с «Прачуапом» (1:1).
А вот оборона команды выглядит относительно прилично. В среднем она дает результативный сбой один раз за матч.
Наверняка «Чианграй Юнайтед» будет действовать вторым номером. Плюс ко всему, гости вполне способны прибавить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бангкок Гласса» предлагают — 1.49.
На викторию «Чианграй Юнайтед» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.20.
«Бангкок Гласс» в случае победы может подняться на второе место, и
Наш прогноз — Победа «Бангкок Гласс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.71.