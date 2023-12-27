«Смуха»
Эта команда нынешний сезон проводит явно хуже ожидаемого. «Смуха» находится лишь на 10 месте турнирной таблицы.
Вот только побеждает команда нечасто. В 9 матчах добыто всего-навсего три виктории в чемпионате.
В предыдущем туре команда разжилась одним пунктом. «Смуха» не дала себя обыграть «Эль-Дахлие» (0:0).
А вот до того «Смуха» сумела выиграть. Дома команда нанесла поражение «Фарко» со счетом 2:1.
И уж наверняка хозяева постараются приблизиться к лидирующей группе. Тем паче, плотность в таблице огромнейшая.
«Тала Аль-Джаиш»
Эта команда сражается за высокие места, но пока чуть проседает. 6 место не устраивает, но отставание от лидера измеряется лишь тремя очками.
С реализацией у команды не все так позитивно. В 9 матчах чемпионата забито всего 10 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок в чемпионате команда провела неудачно. «Тала Аль-Джаиш» дома уступил «Араб Контракторс» (1:2).
Да и вообще, стабильностью результатов команда точно не блещет. Зато в двух своих последних выездных матчах были добыты победы.
Наверняка «Тала Аль-Джаиш» будет действовать с позиции силы. Между тем, соперник у команды далеко не самый простой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Смухи» предлагают — 2.67.
На викторию «Тала Аль-Джаиш» дают — 2.88, ничья оценена — в 2.88.
За «Смуху» говорит
Наш прогноз — Победа «Смухи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.88.