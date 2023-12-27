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    Сумеет ли «Смуха» разжиться тремя очками?

    «Смуха» — «Тала Аль-Джаиш». Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, чемпионат Египта, 27 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Смуха» — «Тала Аль-Джаиш»
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    «Смуха»
    «Смуха» сыграет на своем поле с «Талой Аль-Джаиш» в рамках 10-го тура чемпионата Египта. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 20:00 мск. «Смуха» — «Тала Аль-Джаиш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Смуха»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно хуже ожидаемого. «Смуха» находится лишь на 10 месте турнирной таблицы.

    Вот только побеждает команда нечасто. В 9 матчах добыто всего-навсего три виктории в чемпионате.

    В предыдущем туре команда разжилась одним пунктом. «Смуха» не дала себя обыграть «Эль-Дахлие» (0:0).

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    А вот до того «Смуха» сумела выиграть. Дома команда нанесла поражение «Фарко» со счетом 2:1.

    И уж наверняка хозяева постараются приблизиться к лидирующей группе. Тем паче, плотность в таблице огромнейшая.

    «Тала Аль-Джаиш»

    Эта команда сражается за высокие места, но пока чуть проседает. 6 место не устраивает, но отставание от лидера измеряется лишь тремя очками.

    С реализацией у команды не все так позитивно. В 9 матчах чемпионата забито всего 10 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела неудачно. «Тала Аль-Джаиш» дома уступил «Араб Контракторс» (1:2).

    Да и вообще, стабильностью результатов команда точно не блещет. Зато в двух своих последних выездных матчах были добыты победы.

    Наверняка «Тала Аль-Джаиш» будет действовать с позиции силы. Между тем, соперник у команды далеко не самый простой.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Смухи» предлагают — 2.67.

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    На викторию «Тала Аль-Джаиш» дают — 2.88, ничья оценена — в 2.88.

    За «Смуху» говорит фактор своего поля и нестабильность оппонента, да и вообще, пора бы прибавлять в плане реализации.

    Наш прогноз — Победа «Смухи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.88.

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    «Смуха» — «Тала Аль-Джаиш»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Смуха» разжиться тремя очками?
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