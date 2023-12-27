ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сотни миллионов фунтов не помогли «Челси» выйти из кризиса10 главных неудачников 2023 года Ига Свентек — самая высокооплачиваемая спортсменка годаТеннисистки разорвали рейтинг Forbes, Алькарас и Джокович проведут еще один матч, а Медведев и Рублев выиграли турнир в Абу-Даби Айван Тоуни — форвард «Брентфорда»Трансферный дайджест. 19 — 25 декабря
  • 22:07
    • «Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у ЦСКА
  • 21:57
    • СКА добыл победу в матче с «Динамо»
  • 20:27
    • «Зенит» предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Колумбии
  • 20:09
    • «Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют товарищеский матч в Сербии
  • 16:54
    • ЦСКА обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    Одни забивают, другие — нет?!

    «Небитчи» — «Шагадам». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 27 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Небитчи» — «Шагадам»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Небитчи»
    «Небитчи» сыграет на своем поле с «Шагадамом» в рамках 27-го тура чемпионата Туркменистана. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 17:00 мск. «Небитчи» — «Шагадам»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Небитчи»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит неплохо. «Небитчи» сражается за медали чемпионата, находясь на 3 месте.

    Вот только оборона команды сверхнадежностью не отличается. В 23 матчах чемпионата пропущен 31 мяч.

    В предыдущем туре команда разжилась тремя очками. «Небитчи» уверенно расправился с «Энергетиком» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того «Небитчи» переиграл «Ашхабад» (4:2). Да и вообще, команда находится на эмоциональном подъеме.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно максимальным образом отрываться от идущего следом «Ахала».

    «Шагадам»

    Эта команда скромно борется за выживание. У «Шагадама» столько же очков (14), сколько и у аутсайдера «Мерва».

    С реализацией у команды имеются значительные трудности. В 22 матчах чемпионата забито только 15 мячей.

  • От плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана
  • Очередной виток споров о Европейской Суперлиге — неизбежное следствие сломанного баланса мировой футбольной системы
  • 21/12/2023

    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела неудачно. «Шагадам» в родных стенах уступил «Алтын Асыру» (1:2).

    Два последних очных поединка с «Небитчи» были проиграны. А вот до того «Шагадам» четырежды кряду переигрывал соперника.

    Наверняка «Шагадам» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно едут за зачетными баллами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Небитчи» предлагают — 1.92.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Шагадама» дают — 3.67, ничья оценена — в 3.54.

    Хозяева выглядят явно мощнее одного из аутсайдеров, который к тому же имеет проблемы с реализацией.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Победа «Небитчи» во 2 тайме за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Майами — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •
  • Прогноз на матч Финикс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Иноуэ — Тапалес
  • Бокс
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Генк — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Престон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Миллуолл — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Асколи — Читаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фералписало — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Брешия — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кортрейк — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Небитчи» — «Шагадам»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на футбол. Одни забивают, другие — нет?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры