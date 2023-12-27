«Небитчи» сыграет на своем поле с «Шагадамом» в рамках 27-го тура чемпионата Туркменистана. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 17:00 мск. «Небитчи» — «Шагадам»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Небитчи»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит неплохо. «Небитчи» сражается за медали чемпионата, находясь на 3 месте.

Вот только оборона команды сверхнадежностью не отличается. В 23 матчах чемпионата пропущен 31 мяч.

В предыдущем туре команда разжилась тремя очками. «Небитчи» уверенно расправился с «Энергетиком» (2:0).

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А вот до того «Небитчи» переиграл «Ашхабад» (4:2). Да и вообще, команда находится на эмоциональном подъеме.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно максимальным образом отрываться от идущего следом «Ахала».

«Шагадам»

Эта команда скромно борется за выживание. У «Шагадама» столько же очков (14), сколько и у аутсайдера «Мерва».

С реализацией у команды имеются значительные трудности. В 22 матчах чемпионата забито только 15 мячей.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела неудачно. «Шагадам» в родных стенах уступил «Алтын Асыру» (1:2).

Два последних очных поединка с «Небитчи» были проиграны. А вот до того «Шагадам» четырежды кряду переигрывал соперника.

Наверняка «Шагадам» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно едут за зачетными баллами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Небитчи» предлагают — 1.92.

На викторию «Шагадама» дают — 3.67, ничья оценена — в 3.54.

Хозяева выглядят явно мощнее одного из аутсайдеров , который к тому же имеет проблемы с реализацией.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Победа «Небитчи» во 2 тайме за 2.26.