«Небитчи»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит неплохо. «Небитчи» сражается за медали чемпионата, находясь на 3 месте.
Вот только оборона команды сверхнадежностью не отличается. В 23 матчах чемпионата пропущен 31 мяч.
В предыдущем туре команда разжилась тремя очками. «Небитчи» уверенно расправился с «Энергетиком» (2:0).
А вот до того «Небитчи» переиграл «Ашхабад» (4:2). Да и вообще, команда находится на эмоциональном подъеме.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно максимальным образом отрываться от идущего следом «Ахала».
«Шагадам»
Эта команда скромно борется за выживание. У «Шагадама» столько же очков (14), сколько и у аутсайдера «Мерва».
С реализацией у команды имеются значительные трудности. В 22 матчах чемпионата забито только 15 мячей.
Свой последний поединок в чемпионате команда провела неудачно. «Шагадам» в родных стенах уступил «Алтын Асыру» (1:2).
Два последних очных поединка с «Небитчи» были проиграны. А вот до того «Шагадам» четырежды кряду переигрывал соперника.
Наверняка «Шагадам» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно едут за зачетными баллами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Небитчи» предлагают — 1.92.
На викторию «Шагадама» дают — 3.67, ничья оценена — в 3.54.
Хозяева
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Победа «Небитчи» во 2 тайме за 2.26.