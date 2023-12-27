«Маккаби» Хайфа
«Маккаби» Хайфа в нынешнем сезоне выглядит вполне симпатично. Сейчас команда находится на 2 месте.
Отставание от лидера составляет 6 очков. Правда, решением федерации с команды был снят один турнирный пункт.
В минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Маккаби» Хайфа учинил разгром «Хапоэлю» Хадера (5:1).
А вот до того «Маккаби» Хайфа разбил еще и «Ашдод» (4:0). Причем победная серия составляет уже 4 матча.
В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Клуб из Хайфы не собирается выключаться из чемпионской гонки.
«Маккаби» Бней-Рейне
Эта команда в нынешнем сезоне демонстрирует приличные результаты. Сейчас «Маккаби» Бней-Рейне находится на 4 месте турнирной таблицы.
Вот только с реализацией имеются проблемы. В 11 поединках чемпионата Израиля клуб из Бней-Рейне настрелял всего 15 мячей.
Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Маккаби» Бней-Рейне дома расписал мировую с иерусалимским «Хапоэлем» (1:1).
Отметим надежные тылы команды. Пропущено всего 8 мячей: на гол меньше только у лидера тельавивского «Маккаби».
Наверняка «Маккаби» Бней-Рейне будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости явно рассчитывают на надежность собственных тылов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 1.45.
На викторию «Маккаби» Бней-Рейне дают — 7.00, ничья оценена — в 3.50.
«Маккаби» Хайфа явно сильнее соперника, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Маккаби» Хайфа в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.00.