«Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Маккаби» Бней-Рейне в рамках 12-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 21:00 мск. «Маккаби» Хайфа — «Маккаби» Бней-Рейне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа в нынешнем сезоне выглядит вполне симпатично. Сейчас команда находится на 2 месте.

Отставание от лидера составляет 6 очков. Правда, решением федерации с команды был снят один турнирный пункт.

В минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Маккаби» Хайфа учинил разгром «Хапоэлю» Хадера (5:1).

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А вот до того «Маккаби» Хайфа разбил еще и «Ашдод» (4:0). Причем победная серия составляет уже 4 матча.

В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Клуб из Хайфы не собирается выключаться из чемпионской гонки.

«Маккаби» Бней-Рейне

Эта команда в нынешнем сезоне демонстрирует приличные результаты. Сейчас «Маккаби» Бней-Рейне находится на 4 месте турнирной таблицы.

Вот только с реализацией имеются проблемы. В 11 поединках чемпионата Израиля клуб из Бней-Рейне настрелял всего 15 мячей.

Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Маккаби» Бней-Рейне дома расписал мировую с иерусалимским «Хапоэлем» (1:1).

Отметим надежные тылы команды. Пропущено всего 8 мячей: на гол меньше только у лидера тельавивского «Маккаби».

Наверняка «Маккаби» Бней-Рейне будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости явно рассчитывают на надежность собственных тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 1.45.

На викторию «Маккаби» Бней-Рейне дают — 7.00, ничья оценена — в 3.50.

«Маккаби» Хайфа явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно .

Наш прогноз — Победа «Маккаби» Хайфа в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.00.