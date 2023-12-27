27 декабря, 20-й тур чемпионата Шотландии — «Ливингстон» примет «Сент-Джонстон» в очном матче, который пройдет на «Тони Макарони Арена». Начало в 22:45 мск. «Ливингстон» — «Сент-Джонстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливингстон»

«Львы» располагаются на самом дне турнирной таблицы. В их активе 11 очков при 2 победах, 5 ничьих и 11 поражениях.

Клуб не побеждает довольно приличный отрезок времени. За 18 матчей он выиграл только дважды и проиграл при этом в 11 встречах. В частности виновником выступает фактор низкой результативности, поскольку команда практически не забивает.

«Ливингстон» отметился голом в одном из шести последних матчей турнира. Всего он забил 10 раз, то есть в среднем у него получается меньше гола за игру. Он не забил «Селтику» (0:2), «Хиберниану» (1:0) и «Килмарноку» (0:0). Отметиться удалось в воротах «Абердина» (1:2), но это не спасло его от поражения.

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«Ливингстон» не смог выиграть и забить в 4 последних домашних матчах, а 3 из них закончились поражением.

«Сент-Джонстон»

Гости также подходят к матчу не с лучшими результатами. У них два поражения подряд. В 19 турах они проиграли в общей сложности 9 поединков.

«Сент-Джонстон» проиграл «Рейнджерс» 0:2 и «Килмарноку» 1:2. Последний раз клуб отпраздновал победу 16 декабря, когда выиграл дома у «Хиберниана» 1:0.

В гостях «святые» не выигрывают уже 9 матчей подряд. У них 4 поражения в пяти гостевых играх. Отметим, что именно в Преьмер-лиге клуб ни разу не победил в гостях.

После двух поражений подряд «Сент-Джонстон» занимает 9-е место с 18 очками на счету.

Прогноз и ставка

За 2.31 можно поставить на победу «Ливингстона», а на успех «Сент-Джонстона» букмекеры дают 3.15. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.10.

Дома «Ливингстон» редко дает шанс «Сент-Джонстону». Соперник не выиграл ни одного из трех матчей. При этом он даже не смог отличиться.

«Ливингстон» победит и продлит победную серию дома в очных противостояниях.