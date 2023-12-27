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    «Ливингстон» будет ближе к победе

    «Ливингстон» — «Сент-Джонстон». Ставки (к. 2.31) и прогноз на чемпионат Шотландии 27 декабря 2023 года

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    27 декабря, 20-й тур чемпионата Шотландии — «Ливингстон» примет «Сент-Джонстон» в очном матче, который пройдет на «Тони Макарони Арена». Начало в 22:45 мск. «Ливингстон» — «Сент-Джонстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 27 Декабря 2023 года
    Ливингстон
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Ливингстон 22:45 Ст. Джонстон Ст. Джонстон
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Ливингстон»

    «Львы» располагаются на самом дне турнирной таблицы. В их активе 11 очков при 2 победах, 5 ничьих и 11 поражениях.

    Клуб не побеждает довольно приличный отрезок времени. За 18 матчей он выиграл только дважды и проиграл при этом в 11 встречах. В частности виновником выступает фактор низкой результативности, поскольку команда практически не забивает.

    «Ливингстон» отметился голом в одном из шести последних матчей турнира. Всего он забил 10 раз, то есть в среднем у него получается меньше гола за игру. Он не забил «Селтику» (0:2), «Хиберниану» (1:0) и «Килмарноку» (0:0). Отметиться удалось в воротах «Абердина» (1:2), но это не спасло его от поражения.

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    «Ливингстон» не смог выиграть и забить в 4 последних домашних матчах, а 3 из них закончились поражением.

    «Сент-Джонстон»

    Гости также подходят к матчу не с лучшими результатами. У них два поражения подряд. В 19 турах они проиграли в общей сложности 9 поединков.

    «Сент-Джонстон» проиграл «Рейнджерс» 0:2 и «Килмарноку» 1:2. Последний раз клуб отпраздновал победу 16 декабря, когда выиграл дома у «Хиберниана» 1:0.

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    • В гостях «святые» не выигрывают уже 9 матчей подряд. У них 4 поражения в пяти гостевых играх. Отметим, что именно в Преьмер-лиге клуб ни разу не победил в гостях.

    После двух поражений подряд «Сент-Джонстон» занимает 9-е место с 18 очками на счету.

    Прогноз и ставка

    За 2.31 можно поставить на победу «Ливингстона», а на успех «Сент-Джонстона» букмекеры дают 3.15. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.10.

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    Дома «Ливингстон» редко дает шанс «Сент-Джонстону». Соперник не выиграл ни одного из трех матчей. При этом он даже не смог отличиться.

    «Ливингстон» победит и продлит победную серию дома в очных противостояниях.

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    «Ливингстон» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ливингстон» будет ближе к победе
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