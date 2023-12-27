«Алтын Асыр» сыграет на своем поле с «Ахалом» в рамках 27-го тура чемпионата Туркменистана. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 17:00 мск. «Алтын Асыр» — «Ахал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Алтын Асыр»

Эта команда нынешний сезон проводит явно хуже ожидаемого. «Алтын Асыр» серьезно отстал от ушедшего в отрыв «Аркадага».

Да и вообще, команда вряд ли сдвинется с нынешней 2 позиции. Внизу особо никто не поджимает, а лидер идет без потерь.

В предыдущем туре команда разжилась одним пунктом. «Алтын Асыр» не сумел переиграть «Мерв» (1:1).

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А вот до того «Алтын Асыр» переиграл «Шагадам» (2:1). Да и вообще, игра команды не сморится особо монолитно.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Вот только оппонент у команды более, чем серьезный.

«Ахал»

Эта команда привычно сражается за высокие места, но пока чуть проседает. 4 место не устраивает, но выше 3 строчки прыгнуть вряд ли получится.

С реализацией у команды не все так позитивно. В 22 матчах чемпионата забито 37 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела успешно. «Ахал» в выездной встрече с минимальным счетом обыграл «Мерв».

Поединки с «Алтын Асыром» для команды складываются удачно. Из пяти последних матчей выиграно три при одной коллизии.

Наверняка «Ахал» не собирается отсиживаться в обороне. Отставание от третьего места составляет 5 очков при имеющемся матче в запасе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алтын Асыра» предлагают — 2.14.

На викторию «Ахала» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.73.

Хозяева сильны, но крайне нестабильны, к тому же в последние годы часто проигрывали «Ахалу» .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.37.