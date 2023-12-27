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    «Абердин» снова обыграет «Мазеруэлл»?

    «Абердин» — «Мазеруэлл». Ставки (к. 1.72) и прогноз на чемпионат Шотландии 27 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Абердин» — «Мазеруэлл»
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    Боян Миовски
    27 декабря состоится матч 20-го тура чемпионата Шотландии, в котором «Абердин» примет «Мазеруэлл». Игра начнется в 22:45 по мск. «Абердин» — «Мазеруэлл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 27 Декабря 2023 года
    Абердин
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Абердин 22:45 Мозервелл Мозервелл
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Абердин»

    «Дандис» выиграли две последние встречи в чемпионате, благодаря чему слегка улучшили свое турнирное положение. Теперь у них 19 очков, с которыми они занимают 8-е место.

    «Абердин» на своем поле разобрался с «Хартсом» (2:1) и «Ливингстоном» (2:1). Последняя победа стала третьей для команды в домашних стенах с учетом всех турниров.

    «Красные» обыграли «Айнтрахт» 2:0 в Лиге конференций, но это не помогло им пройти в плей-офф. Команда завершила выступления в еврокубках.

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    17 декабря состоялся финал Кубка лиги с участием «Абердина». Он встретился с «Рейндежрс» и провел достойный матч, уступив минимально 0:1.

    «Мазеруэлл»

    Гости уже третий месяц без побед. В декабре они провели 5 матчей, в трех из них они не смогли даже забить.

    «Мазеруэлл» начал зиму с результативной ничьи 3:3 в игре с «Данди». Через несколько дней коллектив потерпел крупное поражение от «Росс Каунти» со счетом 0:3.

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    • Также команда разошлась миром с «Сент-Джонстоном» (1:1) и «Сент-Мирреном» (0:0). 24 декабря был последний поединок, в котором «Мазеруэлл» всухую проиграл «Рейнджерс» со счетом 0:2.

    «Мазеруэлл» набрал всего 16 очков и занимает сейчас 11-е место. Отметим, что в трех из четырех выездных поединков клуб сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Фаворит букмекеров — «Абердин». На него дают 1.72. Победа «Мазеруэлла» оценена котировкой 4.40. Ничья выставлена за 3.80.

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    «Абердин» выиграл 3 матча против данного оппонента. В последних двух он победил с форой -1.5.

    Хозяева сейчас на подъеме и могут продлить свою серию. Ставим на их победу в этом матче.

    Также можно взять фору -1.5. Здесь букмекеры предлагают более высокий коэффициент 2.77.

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    «Абердин» — «Мазеруэлл»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на футбол. «Абердин» снова обыграет «Мазеруэлл»?
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