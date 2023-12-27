27 декабря состоится матч 20-го тура чемпионата Шотландии, в котором «Абердин» примет «Мазеруэлл». Игра начнется в 22:45 по мск. «Абердин» — «Мазеруэлл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Абердин»

«Дандис» выиграли две последние встречи в чемпионате, благодаря чему слегка улучшили свое турнирное положение. Теперь у них 19 очков, с которыми они занимают 8-е место.

«Абердин» на своем поле разобрался с «Хартсом» (2:1) и «Ливингстоном» (2:1). Последняя победа стала третьей для команды в домашних стенах с учетом всех турниров.

«Красные» обыграли «Айнтрахт» 2:0 в Лиге конференций, но это не помогло им пройти в плей-офф. Команда завершила выступления в еврокубках.

Все прогнозы на футбол

17 декабря состоялся финал Кубка лиги с участием «Абердина». Он встретился с «Рейндежрс» и провел достойный матч, уступив минимально 0:1.

«Мазеруэлл»

Гости уже третий месяц без побед. В декабре они провели 5 матчей, в трех из них они не смогли даже забить.

«Мазеруэлл» начал зиму с результативной ничьи 3:3 в игре с «Данди». Через несколько дней коллектив потерпел крупное поражение от «Росс Каунти» со счетом 0:3.

Также команда разошлась миром с «Сент-Джонстоном» (1:1) и «Сент-Мирреном» (0:0). 24 декабря был последний поединок, в котором «Мазеруэлл» всухую проиграл «Рейнджерс» со счетом 0:2.

«Мазеруэлл» набрал всего 16 очков и занимает сейчас 11-е место. Отметим, что в трех из четырех выездных поединков клуб сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Фаворит букмекеров — «Абердин». На него дают 1.72. Победа «Мазеруэлла» оценена котировкой 4.40. Ничья выставлена за 3.80.

«Абердин» выиграл 3 матча против данного оппонента. В последних двух он победил с форой -1.5.

Хозяева сейчас на подъеме и могут продлить свою серию. Ставим на их победу в этом матче.

Также можно взять фору -1.5. Здесь букмекеры предлагают более высокий коэффициент 2.77.