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    «Зоб Ахан» добудет три очка

    «Санат Нафт» — «Зоб Ахан». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Ирана, 25 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Санат Нафт» — «Зоб Ахан»
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    «Зоб Ахан»
    «Санат Нафт» сыграет на своем поле с «Зоб Аханом» в рамках 14-го тура чемпионата Ирана. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 14:30 мск. «Санат Нафт» — «Зоб Ахан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Санат Нафт»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Санат Нафт» сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Вот только стабильности результатов нет и в первом приближении. В 13 матчах чемпионата Ирана удалось добыть лишь две виктории.

    В предыдущем туре команда разжилась одним турнирным баллом. «Санат Нафт» расписал сухую мировую с «Шамс Азар Казвин» (0:0).

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    А вот до того «Санат Нафт» дома уступил «Сирьяну» (0:1). Да и вообще, в последнее время команде трудно даются голы.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Санат Нафт» просто обязан подниматься повыше в таблице. Потенциал для этого имеется.

    «Зоб Ахан»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не стол ярко. Сейчас «Зоб Ахан» пребывает на скромной 6 позиции.

    В плане реализации у команды имеются явные сложности. В 13 матчах игроки «Зоб Ахана» отличились только 13 результативными ударами.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела не особо продуктивно. «Зоб Ахан» добился лишь ничьей в матче с «Фуладом» (0:0).

    Причем эта ничья стала для команды третьей кряду. Более того, два последних поединка завершились всухую.

    Наверняка «Зоб Ахан» будет максимально активен в атаке. Нужно срочно улучшать реализацию, да и соперник не выглядит столь монолитно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зоб Ахана» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Санат Нафта» дают — 2.80, ничья оценена — в 2.79.

    «Зоб Ахан» смотрится сильнее соперника, и явно будет максимально активно действовать в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Зоб Ахана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.79.

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    «Санат Нафт» — «Зоб Ахан»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 25.12.2023. Прогнозы на футбол. «Зоб Ахан» добудет три очка
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