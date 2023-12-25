«Санат Нафт» сыграет на своем поле с «Зоб Аханом» в рамках 14-го тура чемпионата Ирана. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 14:30 мск. «Санат Нафт» — «Зоб Ахан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Санат Нафт»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Санат Нафт» сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.

Вот только стабильности результатов нет и в первом приближении. В 13 матчах чемпионата Ирана удалось добыть лишь две виктории.

В предыдущем туре команда разжилась одним турнирным баллом. «Санат Нафт» расписал сухую мировую с «Шамс Азар Казвин» (0:0).

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А вот до того «Санат Нафт» дома уступил «Сирьяну» (0:1). Да и вообще, в последнее время команде трудно даются голы.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Санат Нафт» просто обязан подниматься повыше в таблице. Потенциал для этого имеется.

«Зоб Ахан»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не стол ярко. Сейчас «Зоб Ахан» пребывает на скромной 6 позиции.

В плане реализации у команды имеются явные сложности. В 13 матчах игроки «Зоб Ахана» отличились только 13 результативными ударами.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела не особо продуктивно. «Зоб Ахан» добился лишь ничьей в матче с «Фуладом» (0:0).

Причем эта ничья стала для команды третьей кряду. Более того, два последних поединка завершились всухую.

Наверняка «Зоб Ахан» будет максимально активен в атаке. Нужно срочно улучшать реализацию, да и соперник не выглядит столь монолитно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зоб Ахана» предлагают — 2.60.

На викторию «Санат Нафта» дают — 2.80, ничья оценена — в 2.79.

«Зоб Ахан» смотрится сильнее соперника , и явно будет максимально активно действовать в атаке.

Наш прогноз — Победа «Зоб Ахана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.79.