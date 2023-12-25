«Порт» Бангкок сыграет на своем поле с «Ратчабури» в рамках 15-го тура чемпионата Таиланда. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 15:00 мск. «Порт» Бангкок — «Ратчабури»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Порт» Бангкок

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе чемпионский титул. «Порт» Бангкок сейчас находится на 3 месте турнирной таблицы.

Вот только отставание от лидера составляет уже 6 очков. При этом «Порт» Бангкок еще и сыграл на два матча больше.

В предыдущем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Порт» Бангкок сумел расправиться с «Бурирам Юнайтед» (4:1).

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Вот только оборонительные редуты «Порт» Бангкок частенько дают сбои. В 14 матчах чемпионата команда пропустила уже 20 раз.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. Фактор своего поля и высокий уровень реализации наверняка помогут им быстро вскрыть оборону соперника.

«Ратчабури»

Эта команда ныне не борется ни за что серьезное. «Ратчабури» на текущий момент пребывает на скромном 10 месте.

Причем «Ратчабури» всего на три очка опережает опасную зону. Да и всего 4 победы в 14 матчах говорят о проблемах в плане созидания.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела неудачно. «Ратчабури» уступил «Прачуалу» со счетом 1:2.

Причем не выигрывает команда с начала месяца. Да и вообще, в последних поединках ей банально не везет.

Наверняка «Ратчабури» будет цепляться за очки. Гости явно постараются сыграть вторым номером с расчетом на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Порта» Бангкок предлагают — 1.37.

На викторию «Ратчабури» дают — 6.98, ничья оценена — в 4.95.

«Порт» Бангкок намного ярче выглядит в плане реализации , да и фактор своего поля должен помочь.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.93.