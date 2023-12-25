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    Три очка для «трактористов»?

    «Малаван» — «Трактор-Сази». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Ирана, 25 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Малаван» — «Трактор-Сази»
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    «Трактор-Сази»
    «Малаван» сыграет на своем поле с «Трактор-Сази» в рамках 14-го тура чемпионата Ирана. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 14:30 мск. «Малаван» — «Трактор-Сази»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Малаван»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за самые высокие места. «Малаван» сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Вот только стабильности результатов нет и в первом приближении. В 13 матчах удалось добыть лишь 6 побед.

    В предыдущем туре команда разжилась тремя очками. «Малаван» учинил форменный разгром «Мес Рафсанжану» (4:1).

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    А вот до того «Малаван» дома уступил «Шамс Азар Казвину» (0:2). Да и вообще, в последнее время выездные матчи даются команде лучше, чем домашние.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Малаван» в случае виктории запрыгнет на третью строчку таблицы.

    «Трактор-Сази»

    Эта команда привычно сражается за чемпионский титул. Правда, сейчас «Трактор-Сази» пребывает на скромной 3 строчке.

    В плане реализации у команды не все так позитивно. В 13 матчах игроки «Трактор-Сази» отличились только 18 результативными ударами.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Трактор-Сази» в родных стенах переиграл «Пейкан» (2:0).

    Причем эта виктория стала для команды третьей кряду. Более того, в этих матчах она не пропустила ни разу.

    Наверняка «Трактор-Сази» будет цепляться за очки. Гости уж точно не собираются отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трактор-Сази» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Малавана» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.02.

    В последних матчах «Трактор-Сази» заметно прибавил, так что наверняка постарается продлить свой победный ход.

    Наш прогноз — Победа «Трактор-Сази». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.02.

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    «Малаван» — «Трактор-Сази»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 25.12.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «трактористов»?
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