«Малаван» сыграет на своем поле с «Трактор-Сази» в рамках 14-го тура чемпионата Ирана. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 14:30 мск. «Малаван» — «Трактор-Сази»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Малаван»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за самые высокие места. «Малаван» сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

Вот только стабильности результатов нет и в первом приближении. В 13 матчах удалось добыть лишь 6 побед.

В предыдущем туре команда разжилась тремя очками. «Малаван» учинил форменный разгром «Мес Рафсанжану» (4:1).

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А вот до того «Малаван» дома уступил «Шамс Азар Казвину» (0:2). Да и вообще, в последнее время выездные матчи даются команде лучше, чем домашние.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Малаван» в случае виктории запрыгнет на третью строчку таблицы.

«Трактор-Сази»

Эта команда привычно сражается за чемпионский титул. Правда, сейчас «Трактор-Сази» пребывает на скромной 3 строчке.

В плане реализации у команды не все так позитивно. В 13 матчах игроки «Трактор-Сази» отличились только 18 результативными ударами.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Трактор-Сази» в родных стенах переиграл «Пейкан» (2:0).

Причем эта виктория стала для команды третьей кряду. Более того, в этих матчах она не пропустила ни разу.

Наверняка «Трактор-Сази» будет цепляться за очки. Гости уж точно не собираются отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трактор-Сази» предлагают — 2.43.

На викторию «Малавана» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.02.

В последних матчах «Трактор-Сази» заметно прибавил , так что наверняка постарается продлить свой победный ход.

Наш прогноз — Победа «Трактор-Сази». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.02.