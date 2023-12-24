24 декабря в городе Шарджа состоится матч 12-го тура чемпионата ОАЭ, в котором местный клуб «Аль-Шарджа» примет «Аджман». Начало события в 15:45 по мск. «Аль-Шарджа» — «Аджман»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Шарджа»

Команда Миралема Пьянича занимает в таблице 4-е место. Всего в трех очках 2-е место, которое позволяет команде пройти во второй по уровню кубок чемпионов на континенте. В 6 очках находится вершина таблицы.

Пока что «Аль-Шарджа» в случае победы будет претендовать только на 3-е место. За 5 туров клуб набрал 9 очков, тогда как его оппонент в борьбе за 3-е место имеет 7 пунктов. Это неплохой результат — 4-й в лиге на данный момент.

Завершив Лигу чемпионов на 3-е месте в группе, хозяева провели еще 3 поединка в чемпионате и смогли продлить свою беспроигрышную серию в нем до семи матчей. С 9 по 20 декабря «Шарджа» разгромил «Хатта» 4:1 и «Хаур-Факкан» с тем же счетом.

Все прогнозы на футбол

Также была ничья с дубайским «Аль-Ахли» 1:1, занимающим 2-е место в таблице. Лидером, к слову, является «Аль-Васл».

«Аджман»

«Аджман» — 11-й клуб лиги. В его активе 10 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла только две встречи из 11 и проиграла при этом 5 из них.

Очередное поражение гости потерпели в середине декабря, когда со счетом 0:3 проиграли «Аль-Насру». Перед этим неудача настигла коллектив 4 декабря в игре с «Аль-Вахда» (0:1).

При этом «Аджман» подошел к матчу с двумя победами подряд на выезде. Ранее клуб набрать по 3 очка в игра с «Аль-Джазирой» (5:1) и «Хаур-Факканом» (2:1).

Клуб еще не является аутсайдером. Зона вылета в пяти очках. При этом у него второй худший показатель по количеству пропущенных голов, который составляет 27 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекер дает гостям мало шансов. Хозяева оценены котировкой 1.38, а на вторых дают 6.80. Ничья выставлена за 5.40.

Хозяева не проигрывают в чемпионате больше пяти матчей подряд. При этом они пропускают почти в каждой встрече во всех турнирах.

В таком случае есть смысл поставить на то, что «Шарджа» не проиграет, а также обе команды обменяются голами. Коэффициент составляет 1.77.