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    «Аль-Шарджа» снова не уступит в чемпионате

    «Аль-Шарджа» — «Аджман». Ставки (к. 1.77) и прогноз на чемпионат ОАЭ 24 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Шарджа» — «Аджман»
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    Миралем Пьянич
    24 декабря в городе Шарджа состоится матч 12-го тура чемпионата ОАЭ, в котором местный клуб «Аль-Шарджа» примет «Аджман». Начало события в 15:45 по мск. «Аль-Шарджа» — «Аджман»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аль-Шарджа»

    Команда Миралема Пьянича занимает в таблице 4-е место. Всего в трех очках 2-е место, которое позволяет команде пройти во второй по уровню кубок чемпионов на континенте. В 6 очках находится вершина таблицы.

    Пока что «Аль-Шарджа» в случае победы будет претендовать только на 3-е место. За 5 туров клуб набрал 9 очков, тогда как его оппонент в борьбе за 3-е место имеет 7 пунктов. Это неплохой результат — 4-й в лиге на данный момент.

    Завершив Лигу чемпионов на 3-е месте в группе, хозяева провели еще 3 поединка в чемпионате и смогли продлить свою беспроигрышную серию в нем до семи матчей. С 9 по 20 декабря «Шарджа» разгромил «Хатта» 4:1 и «Хаур-Факкан» с тем же счетом.

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    Также была ничья с дубайским «Аль-Ахли» 1:1, занимающим 2-е место в таблице. Лидером, к слову, является «Аль-Васл».

    «Аджман»

    «Аджман» — 11-й клуб лиги. В его активе 10 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла только две встречи из 11 и проиграла при этом 5 из них.

    Очередное поражение гости потерпели в середине декабря, когда со счетом 0:3 проиграли «Аль-Насру». Перед этим неудача настигла коллектив 4 декабря в игре с «Аль-Вахда» (0:1).

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    • При этом «Аджман» подошел к матчу с двумя победами подряд на выезде. Ранее клуб набрать по 3 очка в игра с «Аль-Джазирой» (5:1) и «Хаур-Факканом» (2:1).

    Клуб еще не является аутсайдером. Зона вылета в пяти очках. При этом у него второй худший показатель по количеству пропущенных голов, который составляет 27 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекер дает гостям мало шансов. Хозяева оценены котировкой 1.38, а на вторых дают 6.80. Ничья выставлена за 5.40.

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    Хозяева не проигрывают в чемпионате больше пяти матчей подряд. При этом они пропускают почти в каждой встрече во всех турнирах.

    В таком случае есть смысл поставить на то, что «Шарджа» не проиграет, а также обе команды обменяются голами. Коэффициент составляет 1.77.

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    «Аль-Шарджа» — «Аджман»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Шарджа» снова не уступит в чемпионате
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