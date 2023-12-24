«Шабаб Аль-Ахли» Дубай сыграет на своем поле с «Аль-Васлем» в рамках 12-го тура чемпионата ОАЭ. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 18:30 мск. «Шабаб Аль-Ахли» Дубай — «Аль-Васль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шабаб Аль-Ахли» Дубай

Эта команда нынешний сезон проводит не столь мощно. «Шабаб Аль-Ахли» Дубай находится на 2 месте таблицы, отставая от лидера на 3 очка.

Причем с реализацией у команды дела обстоят не столь успешно. В 11 поединках чемпионата удалось отличиться лишь 27 голами.

В предыдущем туре команда не смогла взять три очка. На выезде она расписала мировую с «Аль-Шаржей» (1:1).

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Матчи с «Аль-Васлем» для команды также складываются безуспешно. Из пяти последних поединков выигран лишь один при трех поражениях.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Шабаб Аль-Ахли» Дубай в случае виктории как раз может догнать лидера.

«Аль-Васль»

Эта команда нынче ходит в лидерах чемпионата. «Аль-Васль» на текущий момент опережает ближайшего преследователя на 3 очка.

В плане реализации команда выглядит весьма прилично. В 11 матчах игроки «Аль-Васля» отправили 31 мяч в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Аль-Васль» в родных стенах сумел переиграть «Иттихад Кальбу» (2:1).

Причем эта победа стала для команды второй подряд. До нее в Кубке лиги она переиграла как раз «Шабаб Аль-Ахли» Дубай (3:0).

Наверняка «Аль-Васль» постарается сыграть на своих козырях. Ждем от гостей острых и агрессивных атак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шабаб Аль-Ахли» Дубай предлагают — 2.00.

На викторию «Аль-Васля» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.84.

Хозяева борются за первое место, и явно постараются поднатореть в плане реализации .

Наш прогноз — Победа «Шабаб Аль-Ахли» Дубай. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.42.