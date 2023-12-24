ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Завершили коллекцию. «Ман Сити» укрепил репутацию «величайшего клуба» победой на клубном ЧМ Александр Волкановски и Ислам Махачев5 самых ярких нокаутов в UFC в 2023 году «Милан»«Салернитана» — «Милан» 2:2. Онлайн
  • 00:55
    • «Милан» поделил очки с «Салернитаной» в матче Серии А
  • 00:53
    • «Фиорентина» минимально обыграла «Монцу» в гостях
  • 23:03
    • «Лацио» всухую обыграл «Эмполи» на гостевом поле
  • 23:00
    • «Манчестер Сити» разбил «Флуминенсе» и выиграл клубный чемпионат мира
  • 20:04
    • Официально: Луис Суарес — игрок «Интер Майами»
  • 19:54
    • Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России
    Все новости спорта

    Смогут ли дубайцы догнать лидера?

    «Шабаб Аль-Ахли» Дубай — «Аль-Васль». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат ОАЭ, 24 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Шабаб Аль-Ахли» Дубай — «Аль-Васль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шабаб Аль-Ахли» Дубай
    «Шабаб Аль-Ахли» Дубай сыграет на своем поле с «Аль-Васлем» в рамках 12-го тура чемпионата ОАЭ. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 18:30 мск. «Шабаб Аль-Ахли» Дубай — «Аль-Васль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Шабаб Аль-Ахли» Дубай

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь мощно. «Шабаб Аль-Ахли» Дубай находится на 2 месте таблицы, отставая от лидера на 3 очка.

    Причем с реализацией у команды дела обстоят не столь успешно. В 11 поединках чемпионата удалось отличиться лишь 27 голами.

    В предыдущем туре команда не смогла взять три очка. На выезде она расписала мировую с «Аль-Шаржей» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Аль-Васлем» для команды также складываются безуспешно. Из пяти последних поединков выигран лишь один при трех поражениях.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Шабаб Аль-Ахли» Дубай в случае виктории как раз может догнать лидера.

    «Аль-Васль»

    Эта команда нынче ходит в лидерах чемпионата. «Аль-Васль» на текущий момент опережает ближайшего преследователя на 3 очка.

    В плане реализации команда выглядит весьма прилично. В 11 матчах игроки «Аль-Васля» отправили 31 мяч в ворота соперников.

  • Суперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт
  • Разбираемся, что знаковое решение Европейского суда означает для мирового футбола
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела успешно. «Аль-Васль» в родных стенах сумел переиграть «Иттихад Кальбу» (2:1).

    Причем эта победа стала для команды второй подряд. До нее в Кубке лиги она переиграла как раз «Шабаб Аль-Ахли» Дубай (3:0).

    Наверняка «Аль-Васль» постарается сыграть на своих козырях. Ждем от гостей острых и агрессивных атак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шабаб Аль-Ахли» Дубай предлагают — 2.00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Аль-Васля» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.84.

    Хозяева борются за первое место, и явно постараются поднатореть в плане реализации.

    Наш прогноз — Победа «Шабаб Аль-Ахли» Дубай. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.42.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Сакраменто — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лидс — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Венеция — Лекко
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Комо — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Парма — Тернана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Болонья — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Махмудов — Кабайел
  • Бокс
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шабаб Аль-Ахли» Дубай — «Аль-Васль»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли дубайцы догнать лидера?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры