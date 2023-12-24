«Шагадам»
Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже собственных возможностей. «Шагадам» находится на предпоследнем месте турнирной таблицы.
Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 23 поединках чемпионата игроки «Шагадама» отличились лишь 15 результативными выстрелами.
В предыдущем туре команда снова не разжилась очками. Дома она обидным образом уступила «Алтын Асыру» (1:2).
Матчи с «Ахалом» для команды также складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран один при двух коллизиях.
И уж наверняка хозяева будут стремиться взять очки. Правда, с таким уровнем реализации сделать это будет почти нереально.
«Ахал»
Эта команда привычно сражается за самые высокие места. «Ахал» на текущий момент пребывает на четвертой строчке.
В плане реализации у команды относительный порядок. В 22 матчах игроки «Ахала» отличились 37 точными ударами.
Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Ахал» на выезде с минимальным счетом одолел «Мерв».
Вот только стабильности команде явно недостает. До того она уступила «Аркадагу» со счетом 1:2.
Наверняка «Ахал» будет активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров гости просто обязаны при любых раскладах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ахала» предлагают — 1.45.
На викторию «Шагадама» дают — 5.71, ничья оценена — в 4.93.
«Ахал» априори сильнее хозяев, которые к тому же
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.20.