«Шагадам» сыграет на своем поле с «Ахалом» в рамках 26-го тура чемпионата Туркменистана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 17:00 мск. «Шагадам» — «Ахал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шагадам»

Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже собственных возможностей. «Шагадам» находится на предпоследнем месте турнирной таблицы.

Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 23 поединках чемпионата игроки «Шагадама» отличились лишь 15 результативными выстрелами.

В предыдущем туре команда снова не разжилась очками. Дома она обидным образом уступила «Алтын Асыру» (1:2).

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Матчи с «Ахалом» для команды также складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран один при двух коллизиях.

И уж наверняка хозяева будут стремиться взять очки. Правда, с таким уровнем реализации сделать это будет почти нереально.

«Ахал»

Эта команда привычно сражается за самые высокие места. «Ахал» на текущий момент пребывает на четвертой строчке.

В плане реализации у команды относительный порядок. В 22 матчах игроки «Ахала» отличились 37 точными ударами.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Ахал» на выезде с минимальным счетом одолел «Мерв».

Вот только стабильности команде явно недостает. До того она уступила «Аркадагу» со счетом 1:2.

Наверняка «Ахал» будет активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров гости просто обязаны при любых раскладах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ахала» предлагают — 1.45.

На викторию «Шагадама» дают — 5.71, ничья оценена — в 4.93.

«Ахал» априори сильнее хозяев, которые к тому же имеют явные сложности в плане реализации .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.20.