ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Завершили коллекцию. «Ман Сити» укрепил репутацию «величайшего клуба» победой на клубном ЧМ Александр Волкановски и Ислам Махачев5 самых ярких нокаутов в UFC в 2023 году «Милан»«Салернитана» — «Милан» 2:2. Онлайн
  • 00:55
    • «Милан» поделил очки с «Салернитаной» в матче Серии А
  • 23:03
    • «Лацио» всухую обыграл «Эмполи» на гостевом поле
  • 23:00
    • «Манчестер Сити» разбил «Флуминенсе» и выиграл клубный чемпионат мира
  • 00:53
    • «Фиорентина» минимально обыграла «Монцу» в гостях
  • 22:58
    • «Дженоа» одержал гостевую победу над «Сассуоло» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Одни забьют, другие — нет?!

    «Шагадам» — «Ахал». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 24 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Шагадам» — «Ахал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ахал»
    «Шагадам» сыграет на своем поле с «Ахалом» в рамках 26-го тура чемпионата Туркменистана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 17:00 мск. «Шагадам» — «Ахал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Шагадам»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже собственных возможностей. «Шагадам» находится на предпоследнем месте турнирной таблицы.

    Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 23 поединках чемпионата игроки «Шагадама» отличились лишь 15 результативными выстрелами.

    В предыдущем туре команда снова не разжилась очками. Дома она обидным образом уступила «Алтын Асыру» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Ахалом» для команды также складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран один при двух коллизиях.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться взять очки. Правда, с таким уровнем реализации сделать это будет почти нереально.

    «Ахал»

    Эта команда привычно сражается за самые высокие места. «Ахал» на текущий момент пребывает на четвертой строчке.

    В плане реализации у команды относительный порядок. В 22 матчах игроки «Ахала» отличились 37 точными ударами.

  • Суперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт
  • Разбираемся, что знаковое решение Европейского суда означает для мирового футбола
  • Вчера

    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Ахал» на выезде с минимальным счетом одолел «Мерв».

    Вот только стабильности команде явно недостает. До того она уступила «Аркадагу» со счетом 1:2.

    Наверняка «Ахал» будет активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров гости просто обязаны при любых раскладах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ахала» предлагают — 1.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Шагадама» дают — 5.71, ничья оценена — в 4.93.

    «Ахал» априори сильнее хозяев, которые к тому же имеют явные сложности в плане реализации.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бруклин — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Хьюстон — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майами — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сакраменто — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лидс — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Венеция — Лекко
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Комо — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Парма — Тернана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шагадам» — «Ахал»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры