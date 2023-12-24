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    Сможет ли «Небитчи» одолеть «энергетиков»?

    «Небитчи» — «Энергетик». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 24 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Небитчи» — «Энергетик»
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    «Небитчи»
    «Небитчи» сыграет на своем поле с «Энергетиком» в рамках 26-го тура чемпионата Туркменистана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 17:00 мск. «Небитчи» — «Энергетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Небитчи»

    Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. «Небитчи» находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Борьба за медали только обостряется. Впрочем, пока у команды есть двухочковый гандикап от идущего следом «Ахала».

    В предыдущем туре команда заработала три важнейших очка. Дома «Небитчи» уверенно переиграл «Ашхабад» (4:2).

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    Матчи с «Энергетиком» для команды также складываются успешно. Из пяти последних поединков выиграно четыре при одной ничьей.

    И уж наверняка хозяева будут максимально агрессивными в атаке. Тем паче, у соперника имеются серьезные проблемы в обороне.

    «Энергетик»

    Эта команда ни на что серьезное не претендует. «Энергетик» на текущий момент занимает скромное 7 место из 9 участников.

    В плане реализации у команды имеются явные сложности. В 23 матчах игроки «Энергетика» отличились всего лишь 16 голами.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела неудачно. «Энергетик» потерпел поражение от «Копетдага» (1:2).

    А вот не побеждают «энергетики» еще с начала ноября. Да и оборона частенько дает сбои, что сказывается на результатах.

    Наверняка «Энергетик» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Вот только 44 пропущенных мяча явно не прибавляют оптимизма.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Небитчи» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Энергетика» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.28.

    «Небитчи» по игре выглядит мощнее «энергетиков», и уж точно постарается воспользоваться фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Небитчи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.

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    «Небитчи» — «Энергетик»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Небитчи» одолеть «энергетиков»?
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