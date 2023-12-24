«Небитчи»
Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. «Небитчи» находится на 3 месте турнирной таблицы.
Борьба за медали только обостряется. Впрочем, пока у команды есть двухочковый гандикап от идущего следом «Ахала».
В предыдущем туре команда заработала три важнейших очка. Дома «Небитчи» уверенно переиграл «Ашхабад» (4:2).
Матчи с «Энергетиком» для команды также складываются успешно. Из пяти последних поединков выиграно четыре при одной ничьей.
И уж наверняка хозяева будут максимально агрессивными в атаке. Тем паче, у соперника имеются серьезные проблемы в обороне.
«Энергетик»
Эта команда ни на что серьезное не претендует. «Энергетик» на текущий момент занимает скромное 7 место из 9 участников.
В плане реализации у команды имеются явные сложности. В 23 матчах игроки «Энергетика» отличились всего лишь 16 голами.
Свой последний поединок в чемпионате команда провела неудачно. «Энергетик» потерпел поражение от «Копетдага» (1:2).
А вот не побеждают «энергетики» еще с начала ноября. Да и оборона частенько дает сбои, что сказывается на результатах.
Наверняка «Энергетик» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Вот только 44 пропущенных мяча явно не прибавляют оптимизма.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Небитчи» предлагают — 2.12.
На викторию «Энергетика» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.28.
«Небитчи» по игре выглядит мощнее «энергетиков», и уж точно
Наш прогноз — Победа «Небитчи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.