«Мерв» сыграет на своем поле с «Алтын Асыром» в рамках 26-го тура чемпионата Туркменистана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 17:00 мск. «Мерв» — «Алтын Асыр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мерв»

Эта команда нынешний сезон проводит просто ужасающе. «Мерв» находится на самом дне турнирной таблицы.

Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 23 поединках чемпионата игроки «Мерва» отличились лишь 16 голами.

В предыдущем туре команда снова не разжилась очками. Дома она с минимальным счетом уступила «Ахалу».

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Матчи с «Алтын Асыром» для команды также складываются неудачно. Пять последних очных поединков были проиграны.

И уж наверняка хозяева будут стремиться взять очки. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией…

«Алтын Асыр»

Эта команда привычно сражается за самые высокие места. «Алтын Асыр» на текущий момент занимает 2 место.

В плане реализации у команды относительный порядок. В 22 матчах игроки «Алтын Асыра» наколотили 54 мяча.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Алтын Асыр» сумел справиться с «Шагадамом» (2:1).

Причем эта виктория стала для команды второй кряду. Причем обе победы получились натужными, с разницей в один мяч.

Наверняка «Алтын Асыр» будет активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера гости просто обязаны при любой диспозиции.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алтын Асыра» предлагают — 1.58.

На викторию «Мерва» дают — 5.79, ничья оценена — в 3.79.

«Алтын Асыр» априори сильнее хозяев , которые к тому же имеют серьезные проблемы в плане реализации.

Наш прогноз — Победа «Алтын Асыра» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.97.