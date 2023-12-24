«Мерв»
Эта команда нынешний сезон проводит просто ужасающе. «Мерв» находится на самом дне турнирной таблицы.
Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 23 поединках чемпионата игроки «Мерва» отличились лишь 16 голами.
В предыдущем туре команда снова не разжилась очками. Дома она с минимальным счетом уступила «Ахалу».
Матчи с «Алтын Асыром» для команды также складываются неудачно. Пять последних очных поединков были проиграны.
И уж наверняка хозяева будут стремиться взять очки. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией…
«Алтын Асыр»
Эта команда привычно сражается за самые высокие места. «Алтын Асыр» на текущий момент занимает 2 место.
В плане реализации у команды относительный порядок. В 22 матчах игроки «Алтын Асыра» наколотили 54 мяча.
Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Алтын Асыр» сумел справиться с «Шагадамом» (2:1).
Причем эта виктория стала для команды второй кряду. Причем обе победы получились натужными, с разницей в один мяч.
Наверняка «Алтын Асыр» будет активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера гости просто обязаны при любой диспозиции.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алтын Асыра» предлагают — 1.58.
На викторию «Мерва» дают — 5.79, ничья оценена — в 3.79.
«Алтын Асыр»
Наш прогноз — Победа «Алтын Асыра» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.97.