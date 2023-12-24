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    Матч обещает быть результативным

    «Хор-Факкан» — «Аль-Вахда» Абу-Даби. Прогноз и ставка (к. 2.11) на футбол 24 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хор-Факкан» — «Аль-Вахда» Абу-Даби
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    «Аль-Вахда» Абу-Даби
    «Хор-Факкан» примет на своей арене «Аль-Вахда» из Абу-Даби в рамках 12-го тура чемпионата ОАЭ по футболу. Поединок состоится 24 декабря, начало — в 18:30 по мск. «Хор-Факкан» — «Аль-Вахда» Абу-Даби: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Хор-Факкан»

    По итогам 11 проведенных туров в чемпионате ОАЭ по футболу «Хор-Факкан» с 10 набранными очками идет вблизи зоны вылета, опережая ее на пять баллов.

    У команды в текущем первенстве всего лишь три победы за всю турнирную дистанцию, одна ничья и семь встреч еще она проиграла, забила 17 голов при 25 пропущенных.

    В отрезке последних пяти игр первенства коллектив добился одной виктории и четыре матча проиграл. Причем два из фиаско состоялись в двух минувших игровых днях.

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    На своей территории «Хор-Факкан» заработал все 10 баллов в текущем чемпионате. На выезде же он проиграл все свои проведенные игры.

    «Аль-Вахда» Абу-Даби

    «Аль-Вахда» с 20 зачетными пунктами расположилась на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, отставая на семь баллов от лидера.

    Коллектив из Абу-Даби в этом первенстве выиграл шесть встреч из 11 проведенных, два матча завершил миром и трижды был повержен. Разница мячей составляет 18:13.

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    • К данной игре команда подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период они дважды сыграла вничью и добилась пяти выигрышей.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Аль-Вахда» смог выиграть три поединка из шести при двух фиаско и одном ничейном результате.

    На своем поле «Хор-Факкан» выиграл у предстоящего противника только раз за семь очных встреч, дважды еще была ничья и четыре матча остались за «Аль-Вахда».

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аль-Вахда» предлагают — 1.37.

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    На викторию «Хор-Факкан» дают — 6.78, ничья оценена — в 5.00.

    Обе команды отличаются неплохой результативностью, поэтому от них вполне можно ждать результативного исхода и не исключаем, что еще в первом тайме они проведут пару мячей.

    И также еще ставим на индивидуальный тотал хозяев больше 1,0.

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    «Хор-Факкан» — «Аль-Вахда» Абу-Даби: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. Матч обещает быть результативным
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