В матче 12-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Батаех» встретится с командой «Аль-Айн» на стадионе «Халид Бин Мохаммед». Начало игры в 15:45 по мск. «Аль-Батаех» — «Аль-Айн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Батаех»

Занимающий середину турнирной таблицы «Аль-Батаех» имеет в своем активе 16 набранных очков в 11 сыгранных матчах сезона. В его активе 4 победы, 4 ничьи и 3 поражения.

После разгромного поражения от «Аль-Васла» 1:4 хозяева провели еще два матча и смогли набрать 4 очка благодаря первой спустя месяц победе.

«Батаех» на своем поле победил со счетом 2:1 «Банияс». Через неделю клуб расписал нулевую ничью с «Хатта».

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Если в этот раз «Батаех» снова не проиграет, то это будет уже пятый раз подряд, когда ему удалось это сделать в домашних стенах. Ранее он дважды сыграл вничью и дважды выиграл.

«Аль-Айн»

Гости выступают в роли третьей команды лиги. У них 22 очка в 11 турах и в случае победы они поборются за выход на второе место.

Проиграв «Аль-Вахда» 0:2, «Аль-Айн» сблизился идущим сзади «Аль-Шарджа». Если история повторится, то клуб может опуститься сразу на 5-е место.

В минувшем туре команда разгромила «Хаур-Факкан» 4:1. Это была 7-я победа в сезоне. Также у нее 3 поражения и одна ничья. «Аль-Айн» улучшил свою разницу голов. Она составляет -13 (27 забитых и 14 пропущенных).

Также нужно отметить, что «Аль-Айн» выиграл половину гостевых матчей сезона. На выезде клуб неплохо забивает — в среднем по 2 мяча за игру.

Прогноз и ставка

9.60 и 1.28 — «Аль-Айн» выступает в роли фаворита встречи. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.00.

«Аль-Айн» выиграл все 4 очных матча против «Аль-Батаеха». Также он выиграл 3 из 4 последних выездных матчей во всех турнирах.

Выбор очевиден. Но стоит учитывать, что гости практически всегда пропускают. Ставка на то, что они выиграют, но будет обмен голами (2.34).