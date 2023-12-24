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    «Аль-Айн» поборется за 2-е место в чемпионате

    «Аль-Батаех» — «Аль-Айн». Ставки (к. 2.34) и прогноз на чемпионат ОАЭ 24 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Батаех» — «Аль-Айн»
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    Хозяева еще ни разу не смогли сыграть с гостями даже вничью
    В матче 12-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Батаех» встретится с командой «Аль-Айн» на стадионе «Халид Бин Мохаммед». Начало игры в 15:45 по мск. «Аль-Батаех» — «Аль-Айн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аль-Батаех»

    Занимающий середину турнирной таблицы «Аль-Батаех» имеет в своем активе 16 набранных очков в 11 сыгранных матчах сезона. В его активе 4 победы, 4 ничьи и 3 поражения.

    После разгромного поражения от «Аль-Васла» 1:4 хозяева провели еще два матча и смогли набрать 4 очка благодаря первой спустя месяц победе.

    «Батаех» на своем поле победил со счетом 2:1 «Банияс». Через неделю клуб расписал нулевую ничью с «Хатта».

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    Если в этот раз «Батаех» снова не проиграет, то это будет уже пятый раз подряд, когда ему удалось это сделать в домашних стенах. Ранее он дважды сыграл вничью и дважды выиграл.

    «Аль-Айн»

    Гости выступают в роли третьей команды лиги. У них 22 очка в 11 турах и в случае победы они поборются за выход на второе место.

    Проиграв «Аль-Вахда» 0:2, «Аль-Айн» сблизился идущим сзади «Аль-Шарджа». Если история повторится, то клуб может опуститься сразу на 5-е место.

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    • В минувшем туре команда разгромила «Хаур-Факкан» 4:1. Это была 7-я победа в сезоне. Также у нее 3 поражения и одна ничья. «Аль-Айн» улучшил свою разницу голов. Она составляет -13 (27 забитых и 14 пропущенных).

    Также нужно отметить, что «Аль-Айн» выиграл половину гостевых матчей сезона. На выезде клуб неплохо забивает — в среднем по 2 мяча за игру.

    Прогноз и ставка

    9.60 и 1.28 — «Аль-Айн» выступает в роли фаворита встречи. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.00.

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    «Аль-Айн» выиграл все 4 очных матча против «Аль-Батаеха». Также он выиграл 3 из 4 последних выездных матчей во всех турнирах.

    Выбор очевиден. Но стоит учитывать, что гости практически всегда пропускают. Ставка на то, что они выиграют, но будет обмен голами (2.34).

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    «Аль-Батаех» — «Аль-Айн»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Айн» поборется за 2-е место в чемпионате
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