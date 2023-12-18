«Эсхата»
Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. «Эсхата» находится на 4 месте таблицы, сражаясь за 3 строчку.
Причем с реализацией у команды не все так весело. В 21 поединке чемпионата Таджикистана забито лишь 29 мячей.
В предыдущем туре команда потерпела обидную коллизию. «Эсхата» уступила «Истиклолу» со счетом 2:4.
Матчи с «Равшаном» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних поединков удалось извлечь две виктории при одном поражении.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Эсхате» нужно исключительно побеждать, да и соперник уже потерял турнирную мотивацию.
«Равшан»
Эта команда так и не сумела добыть чемпионство. «Равшан» на текущий момент осела на 2 месте в таблице, и уже не поднимется выше.
В плане реализации команда выглядит не столь ярко. В 21 сыгранном матче она сумела забить лишь 29 раз.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Равшан» в родных стенах минимально уступил «Алтын Асыру» в рамках Кубка АФК.
Да и вообще команда давненько не знает радости побед. Последняя из них случилась еще в конце сентября.
Наверняка «Равшан» уже не будет особо надрываться. Впрочем, гости не против завершить чемпионат на положительной ноте.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Эсхаты» предлагают — 2.12.
На викторию «Равшана» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.30.
«Эсхата» еще имеет турнирную мотивацию, так что
Наш прогноз — Победа «Эсхаты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.