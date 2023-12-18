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    Сумеет ли «Эсхата» справиться с «Равшаном»?

    «Эсхата» — «Равшан». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 18 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Эсхата» — «Равшан»
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    «Равшан»
    «Эсхата» сыграет на своем поле с «Равшан» в рамках 5-го тура плей-офф чемпионата Таджикистана. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 11:30 мск. «Эсхата» — «Равшан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Эсхата»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. «Эсхата» находится на 4 месте таблицы, сражаясь за 3 строчку.

    Причем с реализацией у команды не все так весело. В 21 поединке чемпионата Таджикистана забито лишь 29 мячей.

    В предыдущем туре команда потерпела обидную коллизию. «Эсхата» уступила «Истиклолу» со счетом 2:4.

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    Матчи с «Равшаном» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних поединков удалось извлечь две виктории при одном поражении.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Эсхате» нужно исключительно побеждать, да и соперник уже потерял турнирную мотивацию.

    «Равшан»

    Эта команда так и не сумела добыть чемпионство. «Равшан» на текущий момент осела на 2 месте в таблице, и уже не поднимется выше.

    В плане реализации команда выглядит не столь ярко. В 21 сыгранном матче она сумела забить лишь 29 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Равшан» в родных стенах минимально уступил «Алтын Асыру» в рамках Кубка АФК.

    Да и вообще команда давненько не знает радости побед. Последняя из них случилась еще в конце сентября.

    Наверняка «Равшан» уже не будет особо надрываться. Впрочем, гости не против завершить чемпионат на положительной ноте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Эсхаты» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Равшана» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.30.

    «Эсхата» еще имеет турнирную мотивацию, так что наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Эсхаты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.

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    «Эсхата» — «Равшан»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Эсхата» справиться с «Равшаном»?
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