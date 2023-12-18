ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад Шон Стрикленд5 бойцов UFC, ставших открытиями в 2023 году Фрибет 2024 рубля БК ПариФрибет 2024 рубля в БК Pari. Как получить и вывести?
  • 12:28
    • Большунов добился восьмой победы кряду на Кубке России-2023/2024
  • 10:08
    • Серохвостов выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества
    Все новости спорта

    На «Ацтеке» будут забивать!

    «Америка» Мехико — «Тигрес». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Мексики, 18 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Америка» Мехико — «Тигрес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тигрес»
    «Америка» Мехико сыграет на своем поле с «Тигрес» в рамках финала плей-офф чемпионата Мексики. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 04:30 мск. «Америка» Мехико — «Тигрес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Америка» Мехико

    Эта команда в первом матче добилась положительного результата. «Америка» Мехико не уступила «тиграм» (1:1).

    Правда, стабильности в игре команды пока нет и в первом приближении. Нередко она проводит абсолютно блеклые поединки.

    При этом, несмотря на все проблемы, «Америка» Мехико финишировала на 1 месте в Апертуре. Да и выиграно 12 матчей из 17.

    Все прогнозы на футбол

    А вот в плей-офф команда не всегда смотрелась уверенно. Например, после победы в первом полуфинальном матче над «Атлетико» Сан-Луис (5:0), в ответной встрече она уступила (0:2).

    И уж наверняка хозяева будут активно и агрессивно атаковать. «Америка» Мехико явно намеревается добыть титул.

    «Тигрес»

    Эта команда Апертуру провела неплохо. «Тигры» заняли 3 место, однако потенциально явно способны на большее.

    В плане реализации команда выглядит достаточно успешно. В 17 поединках чемпионата забито 32 мяча в ворота соперников.

  • Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • Португальский тренер обозначил проблемы клуба еще пять лет назад, но ничего не изменилось
  • Вчера

    • Отметим, что «Тигрес» в первом поединке сумели сравнять счет. Впрочем, команда явно не собирается отсиживаться в тылах либо рассчитывать на дополнительное время.

    У «тигров» всегда был полный порядок с психологией. Да и опытнейший Андре-Пьер Жиньяк еще способен блеснуть высокой результативностью.

    Наверняка «Тигрес» постарается сыграть на своих козырях. Жиньяк способен сделать разницу, несмотря на свои 38.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Америки» Мехико предлагают — 2.05.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Тигрес» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.10.

    Обе команды довольно выгодно выглядели в первом поединке, и уж точно будут максимально активными в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.98
  • Прогноз на матч Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Россия 25 — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ипсвич — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сельта — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лечче — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дармштадт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Бохум — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Майнц — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Борнмут — Лутон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Америка» Мехико — «Тигрес»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на футбол. На «Ацтеке» будут забивать!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры