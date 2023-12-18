«Америка» Мехико сыграет на своем поле с «Тигрес» в рамках финала плей-офф чемпионата Мексики. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 04:30 мск. «Америка» Мехико — «Тигрес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Америка» Мехико

Эта команда в первом матче добилась положительного результата. «Америка» Мехико не уступила «тиграм» (1:1).

Правда, стабильности в игре команды пока нет и в первом приближении. Нередко она проводит абсолютно блеклые поединки.

При этом, несмотря на все проблемы, «Америка» Мехико финишировала на 1 месте в Апертуре. Да и выиграно 12 матчей из 17.

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А вот в плей-офф команда не всегда смотрелась уверенно. Например, после победы в первом полуфинальном матче над «Атлетико» Сан-Луис (5:0), в ответной встрече она уступила (0:2).

И уж наверняка хозяева будут активно и агрессивно атаковать. «Америка» Мехико явно намеревается добыть титул.

«Тигрес»

Эта команда Апертуру провела неплохо. «Тигры» заняли 3 место, однако потенциально явно способны на большее.

В плане реализации команда выглядит достаточно успешно. В 17 поединках чемпионата забито 32 мяча в ворота соперников.

Отметим, что «Тигрес» в первом поединке сумели сравнять счет. Впрочем, команда явно не собирается отсиживаться в тылах либо рассчитывать на дополнительное время.

У «тигров» всегда был полный порядок с психологией. Да и опытнейший Андре-Пьер Жиньяк еще способен блеснуть высокой результативностью.

Наверняка «Тигрес» постарается сыграть на своих козырях. Жиньяк способен сделать разницу, несмотря на свои 38.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Америки» Мехико предлагают — 2.05.

На викторию «Тигрес» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.10.

Обе команды довольно выгодно выглядели в первом поединке, и уж точно будут максимально активными в атаке .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.60.