«Америка» Мехико
Эта команда в первом матче добилась положительного результата. «Америка» Мехико не уступила «тиграм» (1:1).
Правда, стабильности в игре команды пока нет и в первом приближении. Нередко она проводит абсолютно блеклые поединки.
При этом, несмотря на все проблемы, «Америка» Мехико финишировала на 1 месте в Апертуре. Да и выиграно 12 матчей из 17.
А вот в плей-офф команда не всегда смотрелась уверенно. Например, после победы в первом полуфинальном матче над «Атлетико» Сан-Луис (5:0), в ответной встрече она уступила (0:2).
И уж наверняка хозяева будут активно и агрессивно атаковать. «Америка» Мехико явно намеревается добыть титул.
«Тигрес»
Эта команда Апертуру провела неплохо. «Тигры» заняли 3 место, однако потенциально явно способны на большее.
В плане реализации команда выглядит достаточно успешно. В 17 поединках чемпионата забито 32 мяча в ворота соперников.
Отметим, что «Тигрес» в первом поединке сумели сравнять счет. Впрочем, команда явно не собирается отсиживаться в тылах либо рассчитывать на дополнительное время.
У «тигров» всегда был полный порядок с психологией. Да и опытнейший Андре-Пьер Жиньяк еще способен блеснуть высокой результативностью.
Наверняка «Тигрес» постарается сыграть на своих козырях. Жиньяк способен сделать разницу, несмотря на свои 38.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Америки» Мехико предлагают — 2.05.
На викторию «Тигрес» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.10.
Обе команды довольно выгодно выглядели в первом поединке, и уж
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.60.