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    Отстоит ли «Нордшелланд» первое место в группе?

    «Лудогорец» — «Нордшелланд». Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет H, 14 декабря 2023 года

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    «Митьюлланд» — «Нордшелланд»
    В четверг, 14 декабря болгарский «Лудогорец» на своём поле примет датский «Нордшелланд». Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Лудогорец» — «Нордшелланд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 14 Декабря 2023 года
    Лудогорец
  • Лига конференций. Группа H
    •  Лудогорец 20:45 Норшелланн Норшелланн
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    «Лудогорец»

    «Лудогорец» занимает 2 место в турнирной таблице группы H. От матча с «Нордшелландом» будет зависеть — какое место чемпион Болгарии займет в итоге. На данный момент у команды 9 очков. Столько же баллов набрал турецкий «Фенербахче», который занимает третью строчку. У «Нордшелланда», который лидирует в квартете — 10 пунктов в активе.

    В пяти матчах Лиги конференций «Лудогорец» выиграл у «Спартака» из Трнавы (4:0 — победа дома и 2:1 — победа на выезде) и обменялся победами с «Фенербахче» (2:0 — победа дома и 1:3 — проигрыш в гостях).

    Коэффициенты матча Лудогорец — Норшелланн

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    В первом круге «Лудогорец» потерпел крупное поражение в матче с «Нордшелландом» (1:7).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Болгарии «Лудогорец» занимает 2 место, набрав 42 очка. Действующий победитель отстает от идущего на первой позиции — команды «Чёрно море» на три балла.

    В рамках 20-го тура внутреннего первенства «Лудогорец» с минимальным счетом обыграл «ЦСКА» из Софии (1:0).

    «Нордшелланд»

    В чемпионате Дании «Нордшелланд» занимает пятое место. После 17 туров у команды 27 набранных очков. От лидера — «Митьюлланда» отставание составляет 9 баллов.

    В рамках минувшего игрового дня «тигры» обменялись голами с ФК «Оденсе» (1:1). В группе H Лиги конференций «Нордшелланд» занимает первое место, набрав 10 очков.

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    • Изначально клуб стартовал с проигрыша в гостевом матче против «Фенербахче» (1:3). Но во втором туре датчане одержали победу над болгарским «Лудогорцем» (7:1).

    Вторую победу датчане одержали в гостевом матче против «Спартака» из Трнавы (2:0). В этом поединке голами отметились защитник Йонас Йенсен-Эббью и нападающий Кристиан Расмуссен. В рамках 4-го игрового дня датчане сыграли вничью со «Спартаком» из Трнавы (1:1).

    в 5-й игре основной сетки «Нордшелланд» с крупным счетом обыграл турецкий «Фенербахче» (6:1)

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лудогорца» можно поставить за 2.36, ничью оценивают в 3.64. А на победу «Нордшелланда» — 2.78.

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    Прогноз: «Нордшелланд» в предыдущей битве буквально уничтожил чемпиона Болгарии. Стоит ожидать очередной уверенной победы датского клуба.

    Ставка: Победа «Нордшелланда» с коэффициентом 2.78.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Ожидаем открытый футбол со стороны «Лудогорца» и «Нордшелланда».

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.01.

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    «Лудогорец» — «Нордшелланд»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Отстоит ли «Нордшелланд» первое место в группе?
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