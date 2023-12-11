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    «Тигрес» быстро добьются своего

    «Тигрес» — «Пумас-УНАМ». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Мексики, 11 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Тигрес» — «Пумас-УНАМ»
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    «Тигрес»
    «Тигрес» сыграет на своем поле с «Пумас-УНАМ» в рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата Мексики. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 05:00 мск. «Тигрес» — «Пумас-УНАМ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Тигрес»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за самые высокие места. «Тигрес» завершил регулярный чемпионат на 3 строчке.

    Да и с реализацией у команды все довольно неплохо. В 17 матчах игроки «Тигрес» настреляли 32 мяча.

    В первом полуфинальном матче с «Пумас-УНАМ» команда победила. На выезде «тигры» выиграли с минимальным счетом.

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    Да и вообще «Тигрес» традиционно успешно противостоит «Пумас-УНАМ». Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

    И уж наверняка «тигры» постараются удержать преимущество, добытое в первом матче. Впрочем, хозяева явно не собираются отсиживаться в тылах.

    «Пумас-УНАМ»

    Эта команда в нынешнем сезоне особо не блистает. Четвертое место в регулярном чемпионате явно не соответствует клубным амбициям.

    В плане реализации у команды имеются проблемы. В 17 поединках чемпионата удалось забить всего 27 мячей.

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    • Поражение в первой встрече ставит «Пумас-УНАМ» в сложное положение. Нужно непременно выигрывать, причем на выезде.

    Да и вообще, стабильностью результатов команда не блещет. Успешные поединки чередуются с блеклыми.

    Наверняка «Пумас-УНАМ» будет рисковать. Ничего другого гостям банально не остается, да и соперник небезгрешен.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тигрес» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Пумас-УНАМ» дают — 4.25, ничья оценена — в 3.82.

    Хозяева явно сильнее, и уж точно постараются быстро найти свои шансы у ворот соперника.

    Наш прогноз — Победа «Тигрес» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

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    «Тигрес» — «Пумас-УНАМ»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. «Тигрес» быстро добьются своего
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