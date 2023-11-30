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    «Фенербахче» разберется с оппонентом?

    «Нордшелланд» — «Фенербахче». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет H, 30 ноября 2023 года

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    «Фенербахче» — «Спартак» Трнава
    В четверг, 30 ноября датский «Нордшелланд» на своём поле примет турецкий клуб «Фенербахче». Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Нордшелланд» — «Фенербахче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Нордшелланд»

    В чемпионате Дании «Нордшелланд» занимает пятое место. После 16 туров у команды 26 набранных очков. От лидера — «Копенгагена» отставание составляет 7 баллов.

    В рамках минувшего игрового дня «тигры» разошлись миром с командой «Орхус» (0:0). В группе H Лиги конференций «Нордшелланд» занимает второе место, набрав 7 очков.

    Изначально клуб стартовал с проигрыша в гостевом матче против «Фенербахче» (1:3). Но во втором туре датчане одержали победу над болгарским «Лудогорцем» (7:1).

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    Вторую победу датчане одержали в гостевом матче против «Спартака» из Трнавы (2:0). В этом поединке голами отметились защитник Йонас Йенсен-Эббью и нападающий Кристиан Расмуссен.

    В рамках 4-го игрового дня датчане сыграли вничью со «Спартаком» из Трнавы (1:1).

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» — единоличный лидер группы H. Турецкий клуб набрал 9 очков из 12 возможных в квартете.

    В первом туре стамбульцы одержали победу в мате с «Нордшелландом» (3:1). В следующей игре «Фенер» смог одолеть сопротивление в лице «Спартака» из Трнавы (2:1).

    В составе «Фенербахче» в матче со словаками два мяча оформил норвежский нападающий Джошуа Кинг. Счет мог быть еще крупнее, если бы судья засчитал мячи, забитые Тадичем и Шиманским на 89-й и 98-й минутах встречи.

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    • Затем «Фенербахче» провел две встречи с «Лудогорцем», обменявшись победами (3:1 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях).

    «Фенербахче» — занимает первое место в турецкой Суперлиги. Команда набрала 34 очка. В последней игре чемпионата стамбульцы выиграли у клуба «Карагюмрюк» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Нордшелланда» можно поставить за 2.76, ничью оценивают в 3.60. А на победу «Фенербахче» — 2.37.

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    Прогноз: «Фенербахче» — фаворит пары и должен брать дежурные три очка в поединке против датчан.

    Ставка: Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.37.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.

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    «Нордшелланд» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» разберется с оппонентом?
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