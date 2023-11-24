Прогноз на поединок 33-го тура чемпионата Японии, в котором «Йокогама» примет клуб «Альбирекс Ниигата». Встреча запланирована на 24 ноября. Начало в 13:00 мск. «Йокогама» — «Альбирекс Ниигата»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокогама»

Клуб уже совершенно точно сыграет в групповом этапе азиатской Лиги чемпионов. Он закрепился на 2-м месте в турнирной таблице. Сейчас у него 63 очка.

При этом за 4 тура до конца сезона хозяева отстают от лидера турнира на 2 пункта. Таким образом, они ведут реальную борьбу за чемпионство.

Текущая форма «Йокогамы» не может не радовать. «Маринос» выиграли 5 матчей подряд с учетом всех турниров.

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В чемпионате «триколоры» обыграли «Сересо» (2:0), «Саппоро» (4:0) и «Фукуоку» (4:0). Также было две победы над клубом «Кая» в Лиге чемпионов (3:0, 2:1).

«Альбирекс»

Для команды, которая идет в середине таблицы, у гостей неплохая форма. Она насчитывает 7 матчей без поражений. В трех из них ей удалось выиграть.

В ноябре клуб из Ниигаты сыграл один матч, в котором он разошелся нулевой ничьей с «Токио». После победы над «Киото» (1:0) команде удалось отыграть на ноль две встречи подряд.

На выезде «Альбирекс» выиграл два раза подряд. Помимо «Киото» «оранжевым» покорился соперник под названием «Кавасаки» (3:2).

В целом, гости неплохо выступают в последнее время. Беспокойство вызывает только низкая результативность — 2 гола в трех последних играх.

Прогноз и ставка

1.63 и 5.00 — котировки на победу одной и другой команды. Так что по мнению букмекеров именно хозяева являются фаворитом этой втречи.

При выборе ставки стоит учитывать результат прошлой встречи. Тогда «Ниигата» выиграла со счетом 2:1. Однако также нужно иметь ввиду, что хозяева борются за титул.

«Йокогама» будет принимать. Дома она выиграла 4 раза подряд, пропустив всего один мяч. Мотивация и результативность сделают свое дело. Коллектив возьмет реванш. При этом рекомендуется ставка на сухую победу «Маринос» за 3.20.