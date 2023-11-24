ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуПровал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям Дерек Брансон3 титульных боя с участием россиян, дебют звезды UFC Брансона. Анонс карда PFL 10
    Все новости спорта

    «Йокогаму» смотивирует борьба за титул

    «Йокогама» — «Альбирекс Ниигата». Ставки (к. 3.20) и прогноз на чемпионат Японии 24 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Йокогама» — «Альбирекс Ниигата»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Йокогамы Маринос»
    Прогноз на поединок 33-го тура чемпионата Японии, в котором «Йокогама» примет клуб «Альбирекс Ниигата». Встреча запланирована на 24 ноября. Начало в 13:00 мск. «Йокогама» — «Альбирекс Ниигата»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йокогама»

    Клуб уже совершенно точно сыграет в групповом этапе азиатской Лиги чемпионов. Он закрепился на 2-м месте в турнирной таблице. Сейчас у него 63 очка.

    При этом за 4 тура до конца сезона хозяева отстают от лидера турнира на 2 пункта. Таким образом, они ведут реальную борьбу за чемпионство.

    Текущая форма «Йокогамы» не может не радовать. «Маринос» выиграли 5 матчей подряд с учетом всех турниров.

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате «триколоры» обыграли «Сересо» (2:0), «Саппоро» (4:0) и «Фукуоку» (4:0). Также было две победы над клубом «Кая» в Лиге чемпионов (3:0, 2:1).

    «Альбирекс»

    Для команды, которая идет в середине таблицы, у гостей неплохая форма. Она насчитывает 7 матчей без поражений. В трех из них ей удалось выиграть.

    В ноябре клуб из Ниигаты сыграл один матч, в котором он разошелся нулевой ничьей с «Токио». После победы над «Киото» (1:0) команде удалось отыграть на ноль две встречи подряд.

  • Трансферный дайджест. 14 ноября — 20 ноября
  • Борьба за Сане, Невеш может вернуться в АПЛ, Де Хеа найдет команду, а Диаса хотят видеть в «Барселоне»
  • 20/11/2023

    • На выезде «Альбирекс» выиграл два раза подряд. Помимо «Киото» «оранжевым» покорился соперник под названием «Кавасаки» (3:2).

    В целом, гости неплохо выступают в последнее время. Беспокойство вызывает только низкая результативность — 2 гола в трех последних играх.

    Прогноз и ставка

    1.63 и 5.00 — котировки на победу одной и другой команды. Так что по мнению букмекеров именно хозяева являются фаворитом этой втречи.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При выборе ставки стоит учитывать результат прошлой встречи. Тогда «Ниигата» выиграла со счетом 2:1. Однако также нужно иметь ввиду, что хозяева борются за титул.

    «Йокогама» будет принимать. Дома она выиграла 4 раза подряд, пропустив всего один мяч. Мотивация и результативность сделают свое дело. Коллектив возьмет реванш. При этом рекомендуется ставка на сухую победу «Маринос» за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шарлотт — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Орландо — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Эстудиантес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Индиана — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бостон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Атланта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Хьюстон — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оклахома — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Йокогама» — «Альбирекс Ниигата»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. «Йокогаму» смотивирует борьба за титул
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры