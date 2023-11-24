Действующий чемпион «Ульсан» сыграет в гостях у «Инчхон Юнайтед» в матче 37-го тура плей-офф К-Лиги 1. Игра запланирована на 12:30 мск 24 ноября. «Инчхон Юнайтед» — «Ульсан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Инчхон Юнайтед»

«Дуруми», или еще их называют «журавли», сейчас борются на два фронта, выступая в чемпионате и азиатской Лиге чемпионов, где прошел 4-й тур групповой стадии.

Почему в двух, потому что команда вылетела из внутринационального кубка, уступив на выезде «Чонбук Моторс» со счетом 1:3. После она проиграла «Шаньдунь» из Китая с тем же счетом.

Следующим результатом стала ничья с «Чонбук» в чемпионате. Матч завершился со счетом 1:1. Серия поражений «Инчхон» прервал, но вот не выигрывает он уже 3 поединка.

Все прогнозы на футбол

Последний раз хозяева выигрывали в конце октября. Тогда они на выезде обыграли «Гвангю» 2:0. После 36 туров у команды 53 очка и 5-е место в таблице плей-офф.

«Ульсан»

Действующий чемпион и многократный призер чемпионата Южной Кореи сейчас является лидером таблицы с 73 очками на счету. В сезоне нынешнем гостям удалось отстоять титул и завоевать его досрочно.

«Ульсан» может продлить серию побед, если выиграет этот матч. Он победил «Тэгу» 2:0 и «Пхохан Стилерс» 3:2.

Стоит также отметить поражение от «Джохора» со счетом 1:3 в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов Азии.

Чемпион в последнее время имеет проблемы в выездных матчах. Он проиграл 3 раза подряд и не смог выиграть 4 последних поединка.

Прогноз и ставка

«Ульсан» потерял мотивацию и судя по всему уже готов к завершению сезона в чемпионате. Этого не скажешь о хозяевах, которым нужны очки.

Они их отобрали у чемпиона в прошлом очном матче, добившись нулевой ничьи. Перед этим «Инчхон» обыграл «Ульсан» 2:1 на его же поле.

Котировки составляют 2.40 и 3.00 соответственно. Доверимся чутью букмекеров и поставим на победу «Инчхона».

В 4 из 5 очных игр забивала только одна команда. Ставка на то, что забьет одна команда принимается с коэффициентом 2.12.