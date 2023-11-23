«Куктош» сыграет на своем поле с «Исктиклолом» в рамках 3-го тура плей-офф чемпионата Таджикистана. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 12:00 мск. «Куктош» — «Истиклол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куктош»

Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. Из 20 матчей чемпионата проиграно 8, что явно многовато для амбициозного клуба.

Команда относительно неплохо выглядит в плане реализации. В 20 поединках чемпионата игроки «Куктоша» отличились 36 точными ударами.

В предыдущем туре чемпионата «Куктош» добыл яркую викторию. Команда разнесла в щепки оборону «Фаизканда» (6:2).

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Поединки с «металлургами» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних матчей проиграно три.

И уж наверняка хозяева намерены подняться хотя бы на строчку в таблице. Да и вообще, «Куктош» способен выдать отдельный яркий поединок.

«Истиклол»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит привычно монолитно. Ныне она возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Более того, «Истиклол» опережает идущий следом «Равшан» на 6 очков. Да и оборона действует почти образцово, дав результативный сбой лишь 8 раз.

Свой последний поединок команда провела неплохо. В рамках Азиатской Лиги чемпионов «Истиклол» расписал мировую с «Персеполисом» (1:1).

Правда, до того команда уступила тем же иранцам (0:2). Но и соперник был сильнее, и шансов на 1 место в группе не было априори.

Наверняка гости постараются вернуться на победный путь. «Истиклол» не должен иметь проблем с завоеванием чемпионского титула.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Истиклола» предлагают — 1.55.

На викторию «Куктоша» дают — 4.95, ничья оценена — в 4.00.

«Истиклол» смотрится монолитнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально активно .

Наш прогноз — Победа «Истиклола» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.37.