23 ноября в 21-м туре костариканской Апертуры третья команда таблицы «Эредиано» примет «Сантос де Гуапилес». Встреча начнется в 05:00 по мск. «Эредиано» — «Сантос де Гуапилес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эредиано»

Хозяева уже в плей-офф. После завершения основной части чемпионата Коста-Рики они сыграют в полуфинале плей-офф и поборются за главный трофей турнира.

Математические шансы оппонентов выбить «Эредиано» из зоны плей-офф испарились после прошлого матча, в котором «цветочные» выиграли у «Гуанакасте» (1:0).

Так «цветочная команда» реабилитировалась за поражение от «Сан-Карлос» со счетом 1:2. В целом за сезон «Эредиано» проиграл уже 5 раз.

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При этом клуб выиграл 11 поединков из 20. Это третий результат в турнире. Он забил 37 голов — это второй показатель.

«Сантос де Гуапилес»

Гости проиграли 3 матча подряд и опустились на 7-е место в общей турнирной таблице чемпионат Коста-Рики.

Более того «Сантос» не смог забить ни в одном из этих случаев. 0:1 он уступил «Гуанакасте», 0:2 клуб проиграл «Сан-Карлос» и с результатом 0:1 соперник «Эредиано» потерпел поражение от «Спортинга Сан-Хосе».

Также стоит отметить, что «Сантос» не выиграл ни одной встречи на выезде в этом сезоне. У него 5 ничьих и 5 поражений.

Всего 4 гола в активе команды в рамках 10 сыгранных матчей на чужом поле.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят в гостях соперника для «Эредиано». Котировки составляют 1.32 и 7.60 соответственно.

Дома «Эредиано» редко теряет очки. Клуб выиграл в 4 из 5 домашних матчей. В двух из трех последних он не пропустил.

Рекомендуется поставить на победу «Эредиано» при том, что забьет лишь одна команда. Коэффициент составляет 1.94.