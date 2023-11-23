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    «Эредиано» редко теряет очки на своем поле

    «Эредиано» — «Сантос де Гуапилес». Ставки (к. 1.94) и прогноз на чемпионат Коста-Рики 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эредиано» — «Сантос де Гуапилес»
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    23 ноября в 21-м туре костариканской Апертуры третья команда таблицы «Эредиано» примет «Сантос де Гуапилес». Встреча начнется в 05:00 по мск. «Эредиано» — «Сантос де Гуапилес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эредиано»

    Хозяева уже в плей-офф. После завершения основной части чемпионата Коста-Рики они сыграют в полуфинале плей-офф и поборются за главный трофей турнира.

    Математические шансы оппонентов выбить «Эредиано» из зоны плей-офф испарились после прошлого матча, в котором «цветочные» выиграли у «Гуанакасте» (1:0).

    Так «цветочная команда» реабилитировалась за поражение от «Сан-Карлос» со счетом 1:2. В целом за сезон «Эредиано» проиграл уже 5 раз.

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    При этом клуб выиграл 11 поединков из 20. Это третий результат в турнире. Он забил 37 голов — это второй показатель.

    «Сантос де Гуапилес»

    Гости проиграли 3 матча подряд и опустились на 7-е место в общей турнирной таблице чемпионат Коста-Рики.

    Более того «Сантос» не смог забить ни в одном из этих случаев. 0:1 он уступил «Гуанакасте», 0:2 клуб проиграл «Сан-Карлос» и с результатом 0:1 соперник «Эредиано» потерпел поражение от «Спортинга Сан-Хосе».

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    • Также стоит отметить, что «Сантос» не выиграл ни одной встречи на выезде в этом сезоне. У него 5 ничьих и 5 поражений.

    Всего 4 гола в активе команды в рамках 10 сыгранных матчей на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят в гостях соперника для «Эредиано». Котировки составляют 1.32 и 7.60 соответственно.

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    Дома «Эредиано» редко теряет очки. Клуб выиграл в 4 из 5 домашних матчей. В двух из трех последних он не пропустил.

    Рекомендуется поставить на победу «Эредиано» при том, что забьет лишь одна команда. Коэффициент составляет 1.94.

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    «Эредиано» — «Сантос де Гуапилес»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на футбол. «Эредиано» редко теряет очки на своем поле
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