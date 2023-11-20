Чехия U21 сыграет на своем поле со Словакией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 20:00 мск. Чехия U21 — Словакия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия U21

Эта команда неудачно проводит нынешнюю отборочную компанию. Чехи в своей группе пока только четвертые в таблице.

В трех матчах Чехия U21 добыла всего лишь 2 очка. Да и забивает команда с огромной натугой: 2 гола в 3 матчах.

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Свой последний поединок команда провела успешно. Чехия U21 в контрольной встрече расправилась с «Градец-Кралове» (4:1).

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Матчи со словаками для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних поединков выиграны 4 при одной коллизии.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Чехи явно начнут встречу максимально активно и агрессивно.

Словакия U21

Словаки активно проводят товарищеские поединки. Причем результаты в них команда демонстрирует неплохие.

Например, с крепкими поляками Словакия U21 сыграла вничью (2:2). А вот датчан команда уверенно обыграла (2:0).

Последний свой поединок Словакия U21 провела вполне прилично. Словаки расписали мировую с молодыми хорватами (2:2).

Два месяца назад молодые словаки уступили чехам (0:2). Да и вообще, команда давненько не обыгрывала своего ближайшего географического соседа.

Наверняка Словакия U21 не будет отсиживаться в тылах. Гости способны прибавить во всех игровых компонентах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чехии U21 предлагают — 1.68.

На викторию Словакии U21 дают — 4.74, ничья оценена — в 3.84.

В последние годы чешская молодежка обыгрывает словаков , и уж точно постарается продолжить эту традицию.

Наш прогноз — Победа Чехии U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.22.