ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона» Эрлинг ХоланнНе все сразу. Как требл «Манчестер Сити» оставил Холанна без Евро-2024 Александр Волкановски5 причин, почему Волкановски проиграет Топурии
  • 00:52
    • Джокович разгромил Алькараса и вышел в финал Итогового турнира ATP
  • 00:48
    • Франция забила 14 безответных голов Гибралтару, у Мбаппе — хет-трик
  • 00:40
    • Румыния и Швейцария пробились на Евро-2024
  • 22:36
    • Медведев: Верю, что я способен выиграть «Большой шлем» в следующем сезоне
  • 22:06
    • Хорватия всухую обыграла Латвию в матче отбора на Евро-2024
  • 19:49
    • СКА переиграл «Локомотив», «Торпедо» оказалось сильнее «Динамо»
    Все новости спорта

    Чехи начинают и выигрывают!

    Чехия U21 — Словакия U21. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз и ставки на Чехия U21 — Словакия U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Молодежная сборная Чехии
    Чехия U21 сыграет на своем поле со Словакией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 20:00 мск. Чехия U21 — Словакия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 20 Ноября 2023 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 22:45 Молдавия Молдавия
  • Кишинёв
    •

    Чехия U21

    Эта команда неудачно проводит нынешнюю отборочную компанию. Чехи в своей группе пока только четвертые в таблице.

    В трех матчах Чехия U21 добыла всего лишь 2 очка. Да и забивает команда с огромной натугой: 2 гола в 3 матчах.

    Коэффициенты матча Чехия — Молдавия

    1X2Новым игрокам
  • 1.206.7017.00Бонус$9500
    •

    Свой последний поединок команда провела успешно. Чехия U21 в контрольной встрече расправилась с «Градец-Кралове» (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи со словаками для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних поединков выиграны 4 при одной коллизии.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Чехи явно начнут встречу максимально активно и агрессивно.

    Словакия U21

    Словаки активно проводят товарищеские поединки. Причем результаты в них команда демонстрирует неплохие.

    Например, с крепкими поляками Словакия U21 сыграла вничью (2:2). А вот датчан команда уверенно обыграла (2:0).

  • МЛС, Бельгия или Франция? Лучшие лиги для поиска молодых звезд
  • Краткое пособие по поиску талантов для скаутов и простых любителей футбола
  • Вчера

    • Последний свой поединок Словакия U21 провела вполне прилично. Словаки расписали мировую с молодыми хорватами (2:2).

    Два месяца назад молодые словаки уступили чехам (0:2). Да и вообще, команда давненько не обыгрывала своего ближайшего географического соседа.

    Наверняка Словакия U21 не будет отсиживаться в тылах. Гости способны прибавить во всех игровых компонентах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чехии U21 предлагают — 1.68.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Словакии U21 дают — 4.74, ничья оценена — в 3.84.

    В последние годы чешская молодежка обыгрывает словаков, и уж точно постарается продолжить эту традицию.

    Наш прогноз — Победа Чехии U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кубань — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мозамбик — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бурунди — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зимбабве — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Венгрия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Черноморец — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Овьедо — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чехия U21 — Словакия U21: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Чехи начинают и выигрывают!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры