Чехия U21
Эта команда неудачно проводит нынешнюю отборочную компанию. Чехи в своей группе пока только четвертые в таблице.
В трех матчах Чехия U21 добыла всего лишь 2 очка. Да и забивает команда с огромной натугой: 2 гола в 3 матчах.
Коэффициенты матча Чехия — Молдавия
Свой последний поединок команда провела успешно. Чехия U21 в контрольной встрече расправилась с «Градец-Кралове» (4:1).
Матчи со словаками для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних поединков выиграны 4 при одной коллизии.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Чехи явно начнут встречу максимально активно и агрессивно.
Словакия U21
Словаки активно проводят товарищеские поединки. Причем результаты в них команда демонстрирует неплохие.
Например, с крепкими поляками Словакия U21 сыграла вничью (2:2). А вот датчан команда уверенно обыграла (2:0).
Последний свой поединок Словакия U21 провела вполне прилично. Словаки расписали мировую с молодыми хорватами (2:2).
Два месяца назад молодые словаки уступили чехам (0:2). Да и вообще, команда давненько не обыгрывала своего ближайшего географического соседа.
Наверняка Словакия U21 не будет отсиживаться в тылах. Гости способны прибавить во всех игровых компонентах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чехии U21 предлагают — 1.68.
На викторию Словакии U21 дают — 4.74, ничья оценена — в 3.84.
Наш прогноз — Победа Чехии U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.22.