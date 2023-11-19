Лихтенштейн у себя дома сыграет с Португалией в рамках отборочного турнира чемпионата Евро 2024 года. Игра состоится 15 ноября, 22:45 (мск). Лихтенштейн — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лихтенштейн

Один из главных аутсайдеров европейского футбола после восьми матчей имеет 0 очков и разницу забитых и пропущенных мячей «-24». Сборная забила за весь отборочный цикл всего один гол — Боснии.

В последнем матче Лихтенштейн уступил в гостях Исландии со счетом 0:4, до этого было поражение от Боснии на своем поле со счетом 0:2. С Португалией встреча в первом круге завершилась — 0:4.

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Лихтенштейн еще сопротивлялся в первом тайме, пропустив всего один гол, но после перерыва класс португальцев сказался и они забили спокойно три мяча.

Календарь и таблица Евро-2024

Состав у Лихтенштейна очень слабый, почти все игроки выступают в местных клубах. Главная звезда, центральный полузащитник Марсель Бюхель, который имеет выступления в Серии А и даже был в «Ювентусе», уже больше двух месяцев находится без команды.

Португалия

Сборная после восьми туров имеет 100% показатель набранных очков, и уже решила задачу по выходу в финальную часть Евро-2024. Она пропустила всего два мяча, да и те только от Словакии в шестом туре.

Португалия уже встречалась с Лихтенштейном, и тогда уверенно победила со счетом 4:0 на своем поле. Дубль в той встрече оформил Криштиану Роналду, который очень любит забивать футбольным карликам, еще по голу оформили Жоао Канселу и Бернарду Силва.

В предыдущем туре команда Роберто Мартинеса уверенно разобралась в гостях с Боснией со счетом 5:0. В том матче дубль снова оформил Криштиану Роналу, также забивали Жоао Феликс, Жоао Канселу, Бруно Фернандеш.

По традиции сборная Португалии обладает мощнейшим составом, у нее на всех позициях громадная конкуренция. Почти все футболисты выступают в ведущих европейских чемпионатах, но и, как всегда, у нее есть несколько молодых талантов на выданье.

Прогноз и ставка

Разница в классе соперников просто колоссальная, поэтому букмекеры на победу Португалии дают всего — 1,02. На Лихтенштейн — 70,0. Ничья — 22,0.

Учитывая высочайшую конкуренцию в составе сборной Португалии и любовь Криштиану Роналду забивать голы всем подряд, вряд ли дружина Мартинеса будет играть спустя рукава.

Отличным вариантом для ставки станет вариант «с победой Португалии с форой минус 4» за 1,93.

Также можно рассмотреть более рисковый прогноз на «победу Португалии с форой минус 5,5» за 3,60. Ничто не мешает ей насладиться футболом и отгрузить кошелку голов аутсайдеру.