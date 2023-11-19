Сборные Бермудских островов и Гайаны сыграют 19 ноября в матче 5-го тура Лиги наций КОНКАКАФ В. Старт встречи в полночь по мск. Бермудские острова — Гайана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бермудские острова

Хозяева набрали одно очко за четыре прошедших тура. Им удалось отыграть вничью матч против Антигуа. Он завершился со счетом 2:2.

Предыдущие три поединка сборная проиграла. С Антигуа Бермуды встречаются не первый раз. До мировой было крупное поражение со счетом 1:4.

Этим двум результатам предшествовали 2:3 с Гайаной и 1:6 с Пуэрто-Рико. Таким образом, в таблице островитяне занимают последнее место.

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В данном турнире сборная Багамских островов терпит поражение дома на протяжение последних четырех выступлений. В целом безвыгрышная серия команды составляет 9 поединков.

Гайана

Сборная Гайаны уверенно движется к повышению в Лигу А. Сейчас команда является недосягаемой ни для кого из квартета. На ее счету максимальные 12 очков за 4 пройденных тура.

Гайанцы выдали несколько уверенных матчей. Самым неудачным можно назвать поединок против Багамских островов, который закончился со счетом 3:2.

Со счетом 5:1 Гайана разгромила Антигуа и Барбуда. Дважды команда обыграла сборную Пуэрто-Рико, причем с одинаковым результатом 3:1.

За прошедший год гости показывают лучшую серию и форму. Ранее им редко удавалось выигрывать на протяжении длительного отрезка времени.

Прогноз и ставка

Гайана преобладает над силами соперника и потому букмекеры считают ее фаворитом. Котировки составляют 17.0 и 1.11 соответственно.

Сборная Гайаны выиграла все 4 матча в группе. В каждой игре она забила не менее трех голов, а в трех из четырех встреч команда победила с отрывом как минимум в два мяча.

Первый вариант ставки на эту игру — победа Гайаны + тотал больше 3.5 за 1.86.

Ни в одной из встреч гостям не удалось отыграть на ноль. Они забьют, но также будет и гол в их ворота. Также прогнозируем, что Гайана не сможет выиграть всухую (к. 2.08).