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    «Нордшелланд» — «Спартак» Трнава. Прогноз и ставка (к. 2.22) на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

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    «Спартак» Трнава — «Нордшелланд»
    В четверг, 9 ноября датский «Нордшелланд» на своём поле примет словацкий клуб «Спартак» Трнава. Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Нордшелланд» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 09 Ноября 2023 года
    Норшелланн
  • Фарум
    •  Норшелланн 20:45 Спартак Трнава Спартак Трнава
  • Лига конференций. Группа H
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    «Нордшелланд»

    В чемпионате Дании «Нордшелланд» занимает пятое место. После 14 туров у команды 25 набранных очков. От лидера — «Копенгагена» отставание составляет 7 баллов.

    В рамках минувшего игрового дня «тигры» с минимальным счетом переиграли клуб «Вайле» (1:0).

    Коэффициенты матча Норшелланн — Спартак Трнава

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    В группе H Лиги конференций «Нордшелланд» занимает второе место, набрав 6 очков. Изначально клуб стартовал с проигрыша в гостевом матче против «Фенербахче» (1:3). Но во втором туре датчане одержали победу над болгарским «Лудогорцем» (7:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Вторую победу датчане одержали в гостевом матче против «Спартака» из Трнавы (2:0). В этом поединке голами отметились защитник Йонас Йенсен-Эббью и нападающий Кристиан Расмуссен.

    «Спартак» Трнава

    Австрийский нападающий Марко Джурицин не сыграет в матче четвертого тура Лиги конференций — у футболисты проблемы с сердцем.

    Под вопросом также участие еще четырех игроков: травмированы Любош Каменар, Добривой Русов и Казим Болажи.

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    • В Лиге конференций «Спартак» из Трнавы выступает крайне неудачно. В трех матчах словацкий коллектив потерпел три проигрыша. «Спартаковцы» уступили в болгарскому «Лудогорцу» (0:4), турецкому «Фенербахче» (1:2) и «Нордшелланду» (0:2).

    В чемпионате Словакии «Спартак» поднялся на третье место. После 13 сыгранных матчей команда аккумулировала 24 очка. В последней игре чемпионата футболисты из Трнавы с минимальным счетом переиграли ВиОн (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Нордшелланда» можно поставить за 1.27, ничью оценивают в 5.85. А на победу «Спартака» из Трнавы — 9.95.

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    Прогноз: В этом поединке явный фаворит команда из Дании. Ожидаем победы команды «Нордшелланд».

    Ставка: Фора «Нордшелланда» (-2) с коэффициентом 2.22.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.

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    «Нордшелланд» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Датчане лишат «Спартак» шансов на выход в плей-офф?
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