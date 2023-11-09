В четверг, 9 ноября датский «Нордшелланд» на своём поле примет словацкий клуб «Спартак» Трнава. Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Нордшелланд» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нордшелланд»

В чемпионате Дании «Нордшелланд» занимает пятое место. После 14 туров у команды 25 набранных очков. От лидера — «Копенгагена» отставание составляет 7 баллов.

В рамках минувшего игрового дня «тигры» с минимальным счетом переиграли клуб «Вайле» (1:0).

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В группе H Лиги конференций «Нордшелланд» занимает второе место, набрав 6 очков. Изначально клуб стартовал с проигрыша в гостевом матче против «Фенербахче» (1:3). Но во втором туре датчане одержали победу над болгарским «Лудогорцем» (7:1).

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Вторую победу датчане одержали в гостевом матче против «Спартака» из Трнавы (2:0). В этом поединке голами отметились защитник Йонас Йенсен-Эббью и нападающий Кристиан Расмуссен.

«Спартак» Трнава

Австрийский нападающий Марко Джурицин не сыграет в матче четвертого тура Лиги конференций — у футболисты проблемы с сердцем.

Под вопросом также участие еще четырех игроков: травмированы Любош Каменар, Добривой Русов и Казим Болажи.

В Лиге конференций «Спартак» из Трнавы выступает крайне неудачно. В трех матчах словацкий коллектив потерпел три проигрыша. «Спартаковцы» уступили в болгарскому «Лудогорцу» (0:4), турецкому «Фенербахче» (1:2) и «Нордшелланду» (0:2).

В чемпионате Словакии «Спартак» поднялся на третье место. После 13 сыгранных матчей команда аккумулировала 24 очка. В последней игре чемпионата футболисты из Трнавы с минимальным счетом переиграли ВиОн (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Нордшелланда» можно поставить за 1.27, ничью оценивают в 5.85. А на победу «Спартака» из Трнавы — 9.95.

Прогноз: В этом поединке явный фаворит команда из Дании. Ожидаем победы команды «Нордшелланд».

Ставка: Фора «Нордшелланда» (-2) с коэффициентом 2.22.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.