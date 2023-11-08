«Урарту» сыграет на своем поле с «Алашкертом» в рамках 16-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 18:00 мск. «Урарту» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урарту»

Эта команда сейчас находится на 4 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Урарту» потенциально может побороться за 2 строчку.

При этом «Урарту» в 15 матчах забил всего лишь 27 мячей. А вот оборона действует не столь надежно, дав результативный сбой 22 раза.

В предыдущем туре чемпионата «Урарту» потерпел поражение. Команда в родных стенах уступила «Вест Армении» (1:2).

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Серия без побед составляет три матча. Да и вообще, в 15 поединках чемпионата Армении команда выиграла всего 8 раз.

И уж наверняка хозяева будут стремиться вернуться на победный путь. Правда, в двух последних матчах с «Алашкертом» команда уступила.

«Алашкерт»

Эта команда ныне оккупировала 5 место в таблице. Да и вообще, «Алашкерт» способен побороться за более высокие места.

Правда, проигрывает команда довольно часто. В 15 матчах в пассиве у «Алашкерта» уже 5 коллизий.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома «Алашкерт» не сумел одолеть слабенький «Ширак» (0:0).

Команда в нынешнем сезоне не блещет стабильностью результатов. Да и вообще, в последних матчах игру команды сложно назвать монолитной.

Наверняка «Алашкерт» постарается разжиться очками. Да и баланс последних встреч с «Урарту» у команды положительный.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 2.26.

На викторию «Алашкерта» дают — 3.41, ничья оценена — в 3.01.

В матче примерно равных по силе соперников вряд ли кто-то будет особенно рисковать .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.01. Еще вариант для ставки — Победа «Урарту» за 2.26.