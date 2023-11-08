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    Да будет паритет?!

    «Урарту» — «Алашкерт». Ставка (к. 3.01) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Урарту» — «Алашкерт»
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    «Алашкерт»
    «Урарту» сыграет на своем поле с «Алашкертом» в рамках 16-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 18:00 мск. «Урарту» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 08 Ноября 2023 года
    Урарту
  • Ереван
    •  Урарту 18:00 Алашкерт Алашкерт
  • Мартуни
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    «Урарту»

    Эта команда сейчас находится на 4 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Урарту» потенциально может побороться за 2 строчку.

    При этом «Урарту» в 15 матчах забил всего лишь 27 мячей. А вот оборона действует не столь надежно, дав результативный сбой 22 раза.

    В предыдущем туре чемпионата «Урарту» потерпел поражение. Команда в родных стенах уступила «Вест Армении» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Серия без побед составляет три матча. Да и вообще, в 15 поединках чемпионата Армении команда выиграла всего 8 раз.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться вернуться на победный путь. Правда, в двух последних матчах с «Алашкертом» команда уступила.

    «Алашкерт»

    Эта команда ныне оккупировала 5 место в таблице. Да и вообще, «Алашкерт» способен побороться за более высокие места.

    Правда, проигрывает команда довольно часто. В 15 матчах в пассиве у «Алашкерта» уже 5 коллизий.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома «Алашкерт» не сумел одолеть слабенький «Ширак» (0:0).

    Команда в нынешнем сезоне не блещет стабильностью результатов. Да и вообще, в последних матчах игру команды сложно назвать монолитной.

    Наверняка «Алашкерт» постарается разжиться очками. Да и баланс последних встреч с «Урарту» у команды положительный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 2.26.

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    На викторию «Алашкерта» дают — 3.41, ничья оценена — в 3.01.

    В матче примерно равных по силе соперников вряд ли кто-то будет особенно рисковать.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.01. Еще вариант для ставки — Победа «Урарту» за 2.26.

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    «Урарту» — «Алашкерт»: прогноз, ставка (3.01), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. Да будет паритет?!
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