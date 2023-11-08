«Урарту»
Эта команда сейчас находится на 4 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Урарту» потенциально может побороться за 2 строчку.
При этом «Урарту» в 15 матчах забил всего лишь 27 мячей. А вот оборона действует не столь надежно, дав результативный сбой 22 раза.
В предыдущем туре чемпионата «Урарту» потерпел поражение. Команда в родных стенах уступила «Вест Армении» (1:2).
Серия без побед составляет три матча. Да и вообще, в 15 поединках чемпионата Армении команда выиграла всего 8 раз.
И уж наверняка хозяева будут стремиться вернуться на победный путь. Правда, в двух последних матчах с «Алашкертом» команда уступила.
«Алашкерт»
Эта команда ныне оккупировала 5 место в таблице. Да и вообще, «Алашкерт» способен побороться за более высокие места.
Правда, проигрывает команда довольно часто. В 15 матчах в пассиве у «Алашкерта» уже 5 коллизий.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома «Алашкерт» не сумел одолеть слабенький «Ширак» (0:0).
Команда в нынешнем сезоне не блещет стабильностью результатов. Да и вообще, в последних матчах игру команды сложно назвать монолитной.
Наверняка «Алашкерт» постарается разжиться очками. Да и баланс последних встреч с «Урарту» у команды положительный.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 2.26.
На викторию «Алашкерта» дают — 3.41, ничья оценена — в 3.01.
В матче примерно равных по силе соперников
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.01. Еще вариант для ставки — Победа «Урарту» за 2.26.