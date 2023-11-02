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    «Арарат-Армения» — ЦСКА Ереван. Ставка (к. 2.84) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 2 ноября 2023 года

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    «Арарат-Армения»
    «Арарат-Армения» сыграет на своем поле с ЦСКА Ереван в рамках 15-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 17:00 мск. «Арарат-Армения» — ЦСКА Ереван: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 02 Ноября 2023 года
    Арарат-Армения
  • Ереван
    •  Арарат-Армения 17:00 BKMA BKMA
  • Армения. Высшая лига
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    «Арарат-Армения»

    Эта команда гонится за лидером, но пока отстает. «Арарат-Армения» уже успел растерять немало очков фактически на ровном месте.

    Причем «Арарат-Армения» традиционно неплохо атакует. В 14 поединках игроки команды настреляли 33 мяча.

    В предыдущем туре чемпионата «Арарат-Армения» добыла викторию. Команда уверенно расправилась с «Ваном» (2:0).

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    Матчи с ЦСКА Ереван для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних поединков «Арарат-Армения» выиграл трижды при двух паритетах.

    Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Отставание от «Пюника» составляет 7 очков, да конкуренты снизу поджимают.

    ЦСКА Ереван

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите армянского футбола. Правда, на данный момент ЦСКА Ереван находится на 7 месте.

    Главным бичом «армейцев» является реализация. В 14 матчах игроки ереванского клуба отличились всего 12 голами.

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    • В минувшем туре чемпионата команда сумела разжиться тремя очками. Дома удалось переиграть нестабильный «Арарат» (2:0).

    Да и вообще, стабильностью ЦСКА Ереван явно не блещет. Да и пропускает команда частенько: 24 гола в 14 встречах.

    Наверняка ЦСКА Ереван постарается дать бой одному из лидеров. При этом свои шансы у ворот соперника гости наверняка получат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 1.14.

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    На викторию ЦСКА Ереван дают — 18.00, ничья оценена — в 6.55.

    «Арарат-Армения» уже не раз терял очки в матчах с более слабыми соперниками, что может повториться еще раз.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.84. Еще вариант для ставки — Победа ЦСКА Ереван или ничья в 1 тайме за 2.16.

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    «Арарат-Армения» — ЦСКА Ереван: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой бартер!
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