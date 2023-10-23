В понедельник, 23 октября, в 27-м туре чемпионата Швеции по футболу «Эльфсборг» на своем поле сыграет против стокгольмского «АИКа». Начало игры — в 20:10 по мск. «Эльфсборг» — «АИК»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльфсборг»

«Эльфсборг» ведет борьбу за золотые медали данного первенства. За четыре тура до финиша он идет на первой позиции, но от второго «Мальме» оторвался лишь на два очка.

Коллектив из города Бурос за 26 проведенных игр смог отпраздновать виктории в 18 из них, три раза он еще сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 52:22.

Коэффициенты матча Эльфсборг — АИК 1X2Новым игрокам 1.723.854.70Бонус$9500

К данной игре «желто-черные» подходят с серией их трех викторий подряд. В минувшем туре они на выезде разгромили аутсайдера «Броммапойкарну» со счетом 3:0.

Все прогнозы на футбол

При своих болельщиках «Эльфсборг» в текущем первенстве выступает довольно-таки неплохо, выиграв девять матчей из 13 при двух фиаско и двух ничьих.

«АИК»

«АИК» же еще не обезопасил себя от понижения в классе. Сейчас он с 31 зачетным пунктом находится в нижней части турнирной таблицы, оторвавшись от красной зоны на четыре балла.

Столичная команда за всю турнирную дистанцию выиграла только восемь встреч из 26 проведенных, семь матчей еще свела вничью и потерпела 11 поражений, забила 29 мячей при 32 пропущенных.

Стокгольмцы за четыре проведенные игры потерпели одно фиаско, уступив чемпиону «Хеккену» 0:2 на выезде, и добились трех сухих викторий. В минувшем туре она дома одолела 1:0 середняка «Мьельбю».

Вне родных стен «АИК» в текущем чемпионате смог добиться лишь трех викторий, дважды он еще сыграл вничью и потерпел восемь фиаско, три из которых пришлись на три последних гостевых поединка.

«Эльфсборг» выиграл у «АИКа» в двух из трех минувших очных встреч при одной мировой. В первом круге этого первенства клуб из Буроса победил в Стокгольме со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эльфсборга» предлагают — 1.77.

На викторию «АИКа» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.94.

В свете борьбы за золото «Эльфсборгу» ну никак нельзя терять очки, особенно на своем поле, где он весьма силен. В общем, ставим здесь на викторию хозяев.