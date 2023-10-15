«Урава Редс»
В первом поединке эта команда уступила с минимальным счетом. Так что теперь «Урава Редс» явно будет активна в атаке.
Правда, матчи с «Йокогамой Ф-Маринос» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три.
Более того, «Урава Редс» не забивала «Йокогаме Ф-Маринос» уже почти год. Так что в этой встрече нужно поднатореть в плане реализации.
Зато в Азиатской Лиге чемпионов команда выступает неплохо. В двух матчах группового раунда она набрала уже 4 очка.
«Урава Редс» наверняка бросится в атаке с первых минут поединка. Пора бы блеснуть в атаке гвинейскому форварду Хосе Канте.
«Йокогама Ф-Маринос»
Эта команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы. «Йокогама Ф-Маринос» сражается за чемпионский титул, но пока отстает от лидера на 4 очка.
Главным бичом команды является слабая оборона. В 29 поединках Джей-лиги «Йокогама Ф-Маринос» пропустила 36 мячей.
Победа в первом матче дает гостям некоторые преференции. Например, можно сыграть вторым номером, найдя шансы в контригре.
А вот с атакой у команды полный порядок. 52 мяча, забитых в чемпионате Японии, плюс бомбардирский талант Андерсона Лопеса говорят о многом.
Вероятно, что гости будут действовать вторым номером. «Йокогама Ф-Маринос» будет рассчитывать на эффективность своих контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Уравы Редс» предлагают — 2.38.
На викторию «Йокогамы Ф-Маринос» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.56.
«Урава Редс»
Наш прогноз — Победа «Уравы Редс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.94.