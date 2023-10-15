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    Сможет ли «Урава Редс» отомстить «Йокогаме Ф-Маринос»?

    «Урава Редс» — «Йокогама Ф-Маринос». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Урава Редс» — «Йокогама Ф-Маринос»
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    «Йокогама Ф-Маринос»
    «Урава Редс» сыграет на своем поле с «Йокогамой Ф-Маринос» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка японской лиги. Матч пройдет 15 октября, начало — в 11:00 мск. «Урава Редс» — «Йокогама Ф-Маринос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Урава Редс»

    В первом поединке эта команда уступила с минимальным счетом. Так что теперь «Урава Редс» явно будет активна в атаке.

    Правда, матчи с «Йокогамой Ф-Маринос» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три.

    Более того, «Урава Редс» не забивала «Йокогаме Ф-Маринос» уже почти год. Так что в этой встрече нужно поднатореть в плане реализации.

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    Зато в Азиатской Лиге чемпионов команда выступает неплохо. В двух матчах группового раунда она набрала уже 4 очка.

    «Урава Редс» наверняка бросится в атаке с первых минут поединка. Пора бы блеснуть в атаке гвинейскому форварду Хосе Канте.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Эта команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы. «Йокогама Ф-Маринос» сражается за чемпионский титул, но пока отстает от лидера на 4 очка.

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 29 поединках Джей-лиги «Йокогама Ф-Маринос» пропустила 36 мячей.

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    • Победа в первом матче дает гостям некоторые преференции. Например, можно сыграть вторым номером, найдя шансы в контригре.

    А вот с атакой у команды полный порядок. 52 мяча, забитых в чемпионате Японии, плюс бомбардирский талант Андерсона Лопеса говорят о многом.

    Вероятно, что гости будут действовать вторым номером. «Йокогама Ф-Маринос» будет рассчитывать на эффективность своих контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Уравы Редс» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Йокогамы Ф-Маринос» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.56.

    «Урава Редс» мотивирована отыграть минимальный гандикап, плюс у хозяев весьма надежные тылы.

    Наш прогноз — Победа «Уравы Редс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.94.

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    «Урава Редс» — «Йокогама Ф-Маринос»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Урава Редс» отомстить «Йокогаме Ф-Маринос»?
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