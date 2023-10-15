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    «Нагоя Грампус» — «Ависпа Фукуока». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нагоя Грампус» — «Ависпа Фукуока»
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    «Ависпа Фукуока»
    «Нагоя Грампус» сыграет на своем поле с «Ависпа Фукуокой» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка японской лиги. Матч пройдет 15 октября, начало — в 09:00 мск. «Нагоя Грампус» — «Ависпа Фукуока»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нагоя Грампус»

    В первом поединке эта команда уступила с минимальным счетом. Так что теперь «Нагоя Грампус» наверняка постарается быстро отыграть гандикап.

    Правда, матчи с «Ависпа Фукуокой» в последнее время команде не удаются. Два последних очных поединка были проиграны.

    Проиграла «Нагоя Грампус» и в своем последнем матче в рамках чемпионата. Коллизия от «Хиросимы» вышла досадной (1:3).

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    Команда не побеждает уже на протяжении двух последних месяцев. И пока непонятно, за счет чего ей удастся преодолеть этот кризис.

    «Нагоя Грампус» наверняка с первых минут будет максимально активен в атаке. Другого пути у хозяев уже просто нет.

    «Ависпа Фукуока»

    Эта команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы. «Ависпа Фукуока» мечтает подняться на пьедестал, от которого отстает на 5 очков.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 29 поединках Джей-лиги она смогла отличиться 30 точными ударами.

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    • Победа в первом матче не окрыляет, но прибавляет оптимизма. При этом расслабляться гости точно не собираются.

    Наверняка постарается забить опытный форвард Веллингтон. Бразилец забил всего 3 мяча в чемпионате, так что может выстрелить в Кубке лиги.

    Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. «Ависпа Фукуока» будет рассчитывать на эффективность своих контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нагои Грампус» предлагают — 1.89.

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    На викторию «Ависпа Фукуоки» дают — 4.29, ничья оценена — в 3.38.

    «Нагоя Грампус» мотивирована добыть долгожданную викторию, да и соперник явно не планирует лишь отсиживаться в обороне.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.

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    «Нагоя Грампус» — «Ависпа Фукуока»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен обеспечен!
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