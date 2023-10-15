«Нагоя Грампус» сыграет на своем поле с «Ависпа Фукуокой» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка японской лиги. Матч пройдет 15 октября, начало — в 09:00 мск. «Нагоя Грампус» — «Ависпа Фукуока»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нагоя Грампус»

В первом поединке эта команда уступила с минимальным счетом. Так что теперь «Нагоя Грампус» наверняка постарается быстро отыграть гандикап.

Правда, матчи с «Ависпа Фукуокой» в последнее время команде не удаются. Два последних очных поединка были проиграны.

Проиграла «Нагоя Грампус» и в своем последнем матче в рамках чемпионата. Коллизия от «Хиросимы» вышла досадной (1:3).

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Команда не побеждает уже на протяжении двух последних месяцев. И пока непонятно, за счет чего ей удастся преодолеть этот кризис.

«Нагоя Грампус» наверняка с первых минут будет максимально активен в атаке. Другого пути у хозяев уже просто нет.

«Ависпа Фукуока»

Эта команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы. «Ависпа Фукуока» мечтает подняться на пьедестал, от которого отстает на 5 очков.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 29 поединках Джей-лиги она смогла отличиться 30 точными ударами.

Победа в первом матче не окрыляет, но прибавляет оптимизма. При этом расслабляться гости точно не собираются.

Наверняка постарается забить опытный форвард Веллингтон. Бразилец забил всего 3 мяча в чемпионате, так что может выстрелить в Кубке лиги.

Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. «Ависпа Фукуока» будет рассчитывать на эффективность своих контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нагои Грампус» предлагают — 1.89.

На викторию «Ависпа Фукуоки» дают — 4.29, ничья оценена — в 3.38.

«Нагоя Грампус» мотивирована добыть долгожданную викторию, да и соперник явно не планирует лишь отсиживаться в обороне .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.