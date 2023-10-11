ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каору МитомаТрансферный дайджест. 3 — 9 октября Бобби ГринБыстрый нокаут от Грина, историческая победа Добера. Обзор карда UFC Vegas 80 Людмила СамсоноваСамсонова снова дошла до финала на «тысячнике», Медведев провалил «Мастерс» в Шанхае, а Мирра Андреева дебютировала в топ-50
  • 22:25
    • Клуб из Саудовской Аравии хочет арендовать Месси
    Все новости спорта

    «Урава Редс» начнет матч неудачно

    «Йокогама Ф-Маринос» — «Урава Редс». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, Кубок Японской лиги, 11 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Йокогама Ф-Маринос» — «Урава Редс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Урава Редс»
    «Йокогама Ф-Маринос» сыграет на своем поле с «Уравой Редс» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка Японской лиги. Матч пройдет 11 октября, начало — в 13:00 мск. «Йокогама Ф-Маринос» — «Урава Редс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. «Йокогама Ф-Маринос» занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидера «Кобе» на 4 очка.

    Команда весьма неплохо выглядит в атаке. В 29 поединках удалось забить 52 мяча, что является лучшим показателем в японской лиге.

    В предыдущем туре чемпионата «Йокогама Ф-Маринос» потерпел крайне обидное поражение. Дома команда уступила «Кобе» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что «Йокогама Ф-Маринос» уже почти два года не проигрывает «Урава Редс». Да и вообще, хозяевам нужно реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате.

    «Йокогама Ф-Маринос» наверняка постарается добыть нужный результат в первом матче. Хозяева понесутся вперед с первых минут встречи.

    «Урава Редс»

    «Урава Редс» также сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 3 месте.

    Главным бичом в игре команды можно смело назвать слабый уровень реализации. В 29 матчах забито всего лишь 35 мячей в ворота соперников.

  • Камбэк Мактоминея. Дубль шотландца спас «МЮ» от позора, но вопросов к Тен Хагу все больше
  • Реакция спортвиных СМИ на волевую победу манкунианцев в матче с «Брентфордом»
  • 07/10/2023

    • Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела неудачно. «Урава Редс» не смогла дома переиграть «Йокогаму» (1:1).

    А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда блеснула. «Урава Редс» разгромила вьетнамский «Ханой» (6:0).

    В этой встрече гости явно будут действовать с оглядкой на тылы. Наверняка их вполне устроит ничья в первой встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Йокогамы Ф-Маринос» предлагают — 1.91.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Уравы Редс» дают — 3.71, ничья оценена — в 3.76.

    Хозяева мотивированы исправиться за последнюю неудачу в чемпионате, и уж точно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Йокогама Ф-Маринос» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Саранди — Банфилд
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барракас Сентраль — Колон
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Атлетик Тукуман
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Серундоло — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Амур — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Китай — Вьетнам
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хуркач — Чжан
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Блэкпул — Ливерпуль Академия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крю Александра — Рексхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.70
  • Экспресс дня 10 октября
  • Завтра в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бельграно — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Йокогама Ф-Маринос» — «Урава Редс»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 11.10.2023. Прогнозы на футбол. «Урава Редс» начнет матч неудачно
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры