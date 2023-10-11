«Йокогама Ф-Маринос» сыграет на своем поле с «Уравой Редс» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка Японской лиги. Матч пройдет 11 октября, начало — в 13:00 мск. «Йокогама Ф-Маринос» — «Урава Редс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокогама Ф-Маринос»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. «Йокогама Ф-Маринос» занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидера «Кобе» на 4 очка.

Команда весьма неплохо выглядит в атаке. В 29 поединках удалось забить 52 мяча, что является лучшим показателем в японской лиге.

В предыдущем туре чемпионата «Йокогама Ф-Маринос» потерпел крайне обидное поражение. Дома команда уступила «Кобе» (0:2).

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Интересно, что «Йокогама Ф-Маринос» уже почти два года не проигрывает «Урава Редс». Да и вообще, хозяевам нужно реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате.

«Йокогама Ф-Маринос» наверняка постарается добыть нужный результат в первом матче. Хозяева понесутся вперед с первых минут встречи.

«Урава Редс»

«Урава Редс» также сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 3 месте.

Главным бичом в игре команды можно смело назвать слабый уровень реализации. В 29 матчах забито всего лишь 35 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела неудачно. «Урава Редс» не смогла дома переиграть «Йокогаму» (1:1).

А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда блеснула. «Урава Редс» разгромила вьетнамский «Ханой» (6:0).

В этой встрече гости явно будут действовать с оглядкой на тылы. Наверняка их вполне устроит ничья в первой встрече.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Йокогамы Ф-Маринос» предлагают — 1.91.

На викторию «Уравы Редс» дают — 3.71, ничья оценена — в 3.76.

Хозяева мотивированы исправиться за последнюю неудачу в чемпионате, и уж точно начнут встречу активно .

Наш прогноз — Победа «Йокогама Ф-Маринос» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.