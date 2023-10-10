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    Удачная гастроль «Рексхэма»?

    «Крю Александра» — «Рексхэм». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Трофей Английской лиги, 10 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крю Александра» — «Рексхэм»
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    «Рексхэм»
    «Крю Александра» сыграет на своем поле с «Рексхэмом» в рамках 2-го тура группового этапа Трофея Английской лиги. Матч пройдет 10 октября, начало — в 21:30 мск. «Крю Александра» — «Рексхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Вторая лига 14 Октября 2023 года
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    «Крю Александра»

    Эта команда выступает в четвертом по рангу английском дивизионе. «Крю Александра» занимает там 6 место в турнирной таблице.

    В 12 поединках команде удалось одержать 5 побед. Зато с атакой полнейший порядок: 28 забитых мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Крю Александра» потерпела поражение. Команда уступила «Солфорду» со счетом 2:4.

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    А вот до того «Крю Александра» дома по всем статьям переиграла «Гиллингем» (2:0). Да и недавняя битва с «Рексхэмом» вышла увлекательной (3:3).

    «Крю Александра» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, команде вполне по силам выйти на 2 место в группе Трофея Английской лиги.

    «Рексхэм»

    Эта команда мечтает о подъеме в Первую лигу. «Рексхэм» сейчас пребывает на 7 строчке турнирной таблицы четвертого по рангу английского дивизиона.

    А вот с реализацией у команды полный порядок. В 12 сыгранных матчах ей удалось отличиться уже 24 точными ударами.

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  • 07/10/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Рексхэм» минимально обыграл «Кроули Таун».

    Пока что команде еще ни разу не удавалось обыграть «Крю Александру». Из двух очных поединков удалось извлечь лишь одну ничью.

    И уж точно «Рексхэм» постарается зацепиться за очки. Отсиживаться в обороне гости уж точно не собираются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Рексхэма» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Крю Александры» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.68.

    «Рексхэм» по игре смотрится сильнее соперника, к тому же мотивирован его впервые обыграть.

    Наш прогноз — Победа «Рексхэма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.

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    «Крю Александра» — «Рексхэм»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Рексхэма»?
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