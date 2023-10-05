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    Закрепится ли «Лудогорец» на первом месте?

    «Нордшелланд» — «Лудогорец». Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет H, 5 октября 2023 года

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    «Лудогорец» — «Аякс»
    В четверг, 5 октября датский «Нордшелланд» на своём поле примет болгарский «Лудогорец». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Нордшелланд» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 05 Октября 2023 года
    Норшелланн
  • Фарум
    •  Норшелланн 22:00 Лудогорец Лудогорец
  • Лига конференций. Группа H
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    «Нордшелланд»

    В чемпионате Дании «Нордшелланд» входит в топ-3 команд лиги. Датчане завоевали 19 очков после 10 туров. У лидера турнира — «Копенгагена» на три балла больше.

    В 10-м туре чемпионата Дании «Нордшелланд» разошелся миром с «Вайле» (0:0). Следующий матч внутреннего первенства датский клуб проведет против «Оденсе» — 8 октября.

    Коэффициенты матча Норшелланн — Лудогорец

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  • 1.754.054.50Бонус$9500
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    Все прогнозы на Лигу конференций

    В Лиге конференций «Нордшеланнд» стартовал с проигрыша в гостевом матче против «Фенербахче» (1:3). В составе датского клуба в европейском матче отличился Олливер
    Вилладсен.

    «Лудогорец»

    В Лиге конференций «Лудогорец» занимает первое местою. В стартовой игре еврокубка чемпион Болгарии переиграл словацкий клуб «Спартак» Трнава (4:0).

    В этом еврокубковом поединке в составе «Лудогорца» мячи забили полузащитник Иван
    Йорданов, дубль на счету Якуба Пётровского.

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  • Вчера

    • В чемпионате Болгарии «Лудогорец» идет на шестом месте. Действующий победитель после проведенных 10 матчей набрал 20 очков.

    В 12-м туре «Лудогорец» с минимальным преимуществом преиграл софийский «Левски».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Нордшелланда» можно поставить за 1.74, ничью оценивают в 3.95. А на победу «Лудогорца» — 4.34.

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    Прогноз: «Нордшелланду» будет тяжело в поединке с «Лудогорцем». Чемпион Болгарии крайне силен, так что остановим свой выбор на форе болгарской команды.

    Ставка: Фора «Лудогорца» (0) с коэффициентом 3.15.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.06.

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    «Нордшелланд» — «Лудогорец»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Закрепится ли «Лудогорец» на первом месте?
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