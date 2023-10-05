«Нордшелланд»
В чемпионате Дании «Нордшелланд» входит в топ-3 команд лиги. Датчане завоевали 19 очков после 10 туров. У лидера турнира — «Копенгагена» на три балла больше.
В 10-м туре чемпионата Дании «Нордшелланд» разошелся миром с «Вайле» (0:0). Следующий матч внутреннего первенства датский клуб проведет против «Оденсе» — 8 октября.
Коэффициенты матча Норшелланн — Лудогорец
Все прогнозы на Лигу конференций
В Лиге конференций «Нордшеланнд» стартовал с проигрыша в гостевом матче против «Фенербахче» (1:3). В составе датского клуба в европейском матче отличился Олливер
Вилладсен.
«Лудогорец»
В Лиге конференций «Лудогорец» занимает первое местою. В стартовой игре еврокубка чемпион Болгарии переиграл словацкий клуб «Спартак» Трнава (4:0).
В этом еврокубковом поединке в составе «Лудогорца» мячи забили полузащитник Иван
Йорданов, дубль на счету Якуба Пётровского.
В чемпионате Болгарии «Лудогорец» идет на шестом месте. Действующий победитель после проведенных 10 матчей набрал 20 очков.
В 12-м туре «Лудогорец» с минимальным преимуществом преиграл софийский «Левски».
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Нордшелланда» можно поставить за 1.74, ничью оценивают в 3.95. А на победу «Лудогорца» — 4.34.
Прогноз: «Нордшелланду» будет тяжело в поединке с «Лудогорцем». Чемпион Болгарии крайне силен, так что остановим свой выбор на форе болгарской команды.
Ставка: Фора «Лудогорца» (0) с коэффициентом 3.15.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.06.